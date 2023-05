Branky: 67. Macák - 67. Horák, 69. Kováč, 84. J. Pravda. ŽK: 0:2 (Jakub Rauscher, Jar. Rauscher). Rozhodčí: Pravda - Barva, Smola. Diváci: 150.

Sestava Prachatic: Coufal - Jar. Rauscher - Kováč, Legdan, Luňáček - Kovář (73. Makoš), J. Pravda, Fürbach (86. Toušek) - Jakub, Rauscher, Horák - Kasík (89. Řezník).

Prachatičtí fotbalisté nemohou hledět na nic kolem sebe, musejí poctivě sbírat výhru za výhrou. V Trhových Svinech se jim to po poctivém výkonu podařilo.

"Nemůžeme v naší situaci myslet na nic jiného než na tři body a i do Trhových Svinů jsme jeli vyhrát. Hřiště sice bylo mokré, místy stála voda, ale určitě to bylo lepší než u nás. Podle mého jsme byli po celý zápas lepší. Byli jsme více na balonu, vytvořili si šance, které jsme dlouho nemohli proměnit. I ve druhé půli jsme hráli aktivně. Dostali jsme sice smolného góla, když střela mezi nohana obránce skončila u tyče. My však ihned z rozehrávky srovnali a za dvě minuty to otočli na 2:1 pro nás. Pak jsme zápas dohrávali a v závěru přidali třetí branku. Domácí tam sice měli dva závary, ale šlo to mimo bránu. Žádné velké šance neměli," shrnul utkání kapitán prachatického tatranu Jiří Pravda.

Ostatní výsledky Tatranu do karet moc nehrály. Nedá se nic dělat, Prachatičtí musejí dál bojovat. Ve sváteční pondělí je čeká dohrávka v Oseku, který také nemá bodů na rozdávání. Pokud se Tatranu podaří znovu vyhrát, tabulku ještě hodně zdramatizuje.