Nová Ves u ČB – Vimperk 1:4 (0:1). 51. T. Novák – 5. P. Vondrášek, 55. a 59. T. Koloušek, 66. P. Friš.

„Na malém hřišti v Nové Vsi to bylo tradičně především o soubojích. Fotbalu bylo málo, domácí to nakopávali za naší obranu, ale to jsme si pohlídali. Brzy jsme šli do vedení, což nás uklidnilo,“ hovořil o prvním poločase trenér Vimperka Jiří Formánek a pokračoval: „Sice jsme brzy po změně stran inkasovali vyrovnávací gól, ale rychle jsme se z toho oklepali a během tří minut vstřelili dvě branky. Domácí se již prakticky na nic nezmohli. Z naší strany to byl výborný týmový výkon a speciální pochvala patří Tomáši Kolouškovi.“