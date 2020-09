Vimperk – Trhové Sviny 1:1 (0:1). 74. P. Friš – 8. J. Pospíchal vlastní.

„První poločas jsme doslova prospali. Měli jsme ze soupeře přílišný respekt, který si nezasloužil. Především mladí hráči byli zakřiknutí a málo se běhalo. Několikrát nás podržel gólman Jakub Vlk. O přestávce jsme si řekli, co je třeba hrát a hned to bylo znát. Druhou půli jsme byli lepší a začali si vytvářet šance. Paradoxně měl soupeř po naší hrubici velkou šanci, když šel ve dvou na gólmana, ale ten to vyřešil a my z protiútoku vyrovnali. Pro mě to byla zasloužená dělba bodů,“ shrnul utkání vimperský trenér Jiří Formánek.