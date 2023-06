/FOTOGALERIE/ Předposlední kolo fotbalové A skupiny I.A třídy svedlo do souboje celky na 6. a 5. místě tabulky. V případě vítězství Vimperka se moli domácí na soupeře dorazit na bod.

Fotbalová I.A třída: Vimperk - Kaplice. | Foto: Ladislav Beran

Šumavan Vimperk - Spartak Kaplice 1:1 (1:1)

Branky: 25. V. Chvosta - 28. J. Gondek. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Kříž - Kříž ml., Janovský.

"Do sestavy se po dlouhém zranění, které si přivodil při posledním přípravném utkání v zimní přípravě, vrátil Vašek Chvosta. Konečně jsme si zkusili, jaké je to hrát s hrotovým útočníkem. Klobouk dolu před Vaškem, který odehrál výborné utkání a svůj výkon podtrhl vstřeleným gólem, kdy po krásné akci zakončil hlavou a vedli jsme ve 25. minutě 1:0. Bohužel pro nás po rohovém kopu Kaplice srovnala na 1:1 hned o pár minut později. Do konce utkání si oba týmy vytvořily ještě pár šancí, ale oba gólmani vše vychytali a tak utkání skončilo spravedlivou remízou 1:1. V prvním poločase se hrálo pohledné utkání z obou stran. Ve druhém poločase bylo vidět, že hráčům dochází síly a tak už k vidění tak pohledný fotbal nebyl. V utkání, ve kterém o nic nešlo, hrály oba týmy na pohodu a pro nás to byla alespoň slabá náplast na debakl z minulého týdne. Kluky chci pochválit, protože mi opět ukázali, že fotbal hrát umí a i přesto, že máme tak mladý tým, tak se dokážeme srovnávat i s tak zkušenými týmy jako je Kaplice. Rád bych vyzdvihl výkon třech našich hráčů, brankáře Jakuba Formánka, obránce Adama Klimenta a útočníka Václava Chvosty, kteří v mých očích odehráli o stupínek lepší utkání než ostatní kluci, kteří taky podali velmi dobrý výkon," shrnul utkání vimperský trenér Lukáš Sýs a dodal: "Za týden zajíždíme do Mirovic a pak již zasloužený odpočinek a hlavně dokopná, kterou si zajisté všichni užijeme."

"Do Vimperka jsme jeli pro tři body, takže je pro nás remíza spíše zklamáním. Ale vzhledem k průběhu utkání asi zasloužená. Hrálo se spíše ve středu hřiště a bez výrazných šancí. Posledních třicet minut se dohrávalo spíše z povinnosti a bylo to znát i na kvalitě. Bylo tam hodně nepřesností na obou stranách a kvalita ze hřiště úplně vymizela. Nakonec jsou s bodem spokojeni všichni," hodnotil utkání kaplický náhradní gólman Filip Schneider.