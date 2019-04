V závěru týdne odstoupil trenér Uhlík, kterého nahradil dosavadní trenér staršího dorostu Jiří Formánek. Toho v premiéře nečekal žádný snadný soupeř, do Vimperka zamířili hráči Trhových Svinů.

Vimperk – Trhové Sviny 0:1 (0:1). 6. A. Perfoll.

„Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. V prvním poločase nás soupeř přehrával a jen díky výbornému výkonu Tomáše Wintra v bráně jsme prohrávali jen 0:1. Druhý poločas se to otočilo a více ze hry jsme měli my. Naše koncovka ale byla žalostná, a tak všechny body získali hosté. Myslím si, že za druhý poločas by zápasu slušela remíza. Velmi dobrý zápas odehrál Martin Kvapil a několikrát v prvním poločase nás podržel Tomáš Winter,“ shrnul duel vimperský trenér Jiří Formánek.