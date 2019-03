Vimperk – Nová ves u ČB 1:4 (0:2). 65. M. Tischler – 31. V. Neumann, 45. R. Procházka, 49. a 79. Z. Holý.

„První jarní utkání jsme bohužel nezvládli. Přitom se nám úvod zápasu povedl a byli jsme hodně aktivní. Z naší převahy jsme ale gól nedali a naopak inkasovali na 0:1. V závěru poločasu jsme ještě po naší velké hrubce dostali gól do šatny a ten nás hodně nalomil. Do druhého dějství jsme chtěli nastoupit s tím, že se ještě o nějaký ten bodík popereme, ale po nedorozumění ve středu hřiště jsme dostali gól na 0:3 a bylo po zápase. Z přímého kopu ještě snížil krásnou střelou Tischler, ale v závěru jsme ještě po další hrubce dostali gól na 1:4. Zápas se nám nepovedl a navíc se nám zranil brankář Kuba Vlk a Honza Psutka. Zranění mě mrzí daleko více než ztráta bodů. Celé jaro je před námi a my musíme jet dál,“ komentoval utkání vimperský trenér Michal Uhlík.