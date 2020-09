Vimperk – Semice 2:0 (2:0). 29. M. Šíp, 37. (PK) P. Vondrášek.

„I na těžkém terénu jsme byli v prvním poločase lepším týmem a zaslouženě se dostali do dvoubrankového vedení. Soupeře jsme prakticky k ničemu nepustili. Ve druhém poločase začali hrát hosté na tři útočníky, na hrot vytáhli vysoké hráče a dostali se i do několika šancí. Nás v nejdůležitějších chvílích podržel gólman Vlk. V závěru jsme si již vítězství pohlídali. Celkově to byl docela pohledný fotbal, což kvitovali i diváci,“ shrnul utkání vimperský trenér Jiří Formánek a doplnil: „Po šesti kolech máme šestnáct bodů, takže velká spokojenost. Nyní jedeme do Vodňan. Nebude to jednoduché, ale zápas chceme odehrát se ctí."