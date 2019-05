Planá u ČB – Vimperk 1:1 (1:1). 40. P. Šteyer – 38. (PK) M. Kvapil.

„Do dnešního zápasu jsme nastoupili opět bez několika hráčů základní sestavy. Výborně ale zaskočili kluci z dorostu a sehráli jsme s domácími vyrovnanou partii. Šance byly na obou stranách, my jsme se dostali do vedení z penalty, kterou bezpečně proměnil zkušený Martin Kvapil. Bohužel naše vedení jsme neudrželi dlouho a domácí vyrovnali na 1:1. Za tohoto stavu se šlo i do kabin. Druhý poločas jsme chtěli odehrát bez obdržené branky a připsat si konečně nějaký ten bodík, který jsme už moc potřebovali. Ve druhém dějství jsme trošku více chtěli a šli za třemi body. Ale domácí hrozili z nebezpečných brejků. Žádný gól ale již nepadl a my si vezeme dobrý bod. Za dnešní výkon zaslouží pochvalu stoperská dvojice Chvosta – Sýs. Všichni ale odehráli dobrý zápas. Příští týden máme doma Lhenice a my se musíme pokusit opět o nějaký ten bodík, obzvlášť před domácími fanoušky, kterým jsme tuto sezonu moc radosti neudělali,“ komentoval duel vimperský Michal Uhlík.