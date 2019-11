Vimperk – Kaplice 3:1 (0:1). 71. M. Chvosta, 73. P. Vondrášek, 76. M. Šíp – 10. J. Divoký.

„Do zápasu jsme nevstoupili dobře a hosté nás již v 10. minutě potrestali. Po zmatku v naší obraně se Divoký z blízkosti nemýlil. To nás docela srazilo a do konce prvního poločasu jsme toho moc nepředvedli. Druhý poločas byl úplně o něčem jiném. Hrálo se pomalu jen na jednu branku. Zápas a velmi dobře hrající Kaplici jsme zlomili během pěti minut a zaslouženě vyhráli. Jsem rád, že jsme poslední zápas sezony zvládli a můžeme být v zimní přestávce o něco klidnější. Na druhou stranu můžeme litovat, že sezona končí, protože se nám docela začalo dařit a co teď předváděli na hřišti Vlčák, Šípák a Chvosťák, bylo super,“ komentoval utkání vimperský trenér Jiří Formánek.