Lokomotiva České Budějovice – Vimperk 7:2 (3:1). 3. T. Choutka, 5. D. Kocar, 25. M. Růžička, 77., 79., 85. a 86. J. Růžička – 14. M. Kvapil, 82. J. Čech.

„Poslední zápas této divné sezony se nám vůbec nepovedl. Hrálo se ve velikém vedru a my opět z různých důvodů neměli nikoho na střídání. Na začátku jsme zůstali v kabině a po dvou chybách v obraně už v 7. minutě prohrávali o dva góly. To nás trošku probudilo, začali jsme konečně hrát a snížili Martinem Kvapilem. Přišla opět další chyba a poločas skončil 3:1. Ve druhém poločase jsme se snažili něco s výsledkem udělat, ale my naše šance neproměnili, zato domácí dali, na co sáhli. Konečný výsledek je pro nás krutý. Obrovskou pochvalu zaslouží všichni, kteří na zápas jeli, a hlavně dorostenci, bez kterých bychom zápas opět neodehráli,“ shrnul utkání vimperský trenér Jiří Formánek.