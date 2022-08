74. Frček – 7. Peterka, 30. Kocourek, 65. Převrátil.

"Bohužel se nám nepovedl vstup do utkání a v šesté minutě jsme poprvé inkasovali. Ve 30. minutě hosté zvýšili na 2:0. Mrzí mě, že jsme tyto dva góly hostům darovali po našich chybách, které pramenily spíše z nezkušenosti. Musím uznat, že měli do této doby hosté více ze hry a vytvořili si několik gólových příležitostí, které zneškodnil skvěle chytající Formánek. Poté jsme se již osmělili a hra se vyrovnala," uvedl k prvnímu úoločasu trenér Vimperka Lukáš Sýs a pokračoval: "O přestávce jsme si řekli, čeho se vyvarovat a co změnit a jsem rád, že to kluci ve druhém poločase plnili do puntíku. Z mého pohledu jsme ve druhém poločase byli lepším týmem na hřišti. I přes naše zlepšení nám soupeř vstřelil třetí branku a zdálo se, že je po fotbale. Bohužel chvilku po obdržení třetího gólu se nechal nesmyslně vyloučit náš brankář. Paradoxně to nás ještě více nakoplo k lepšímu výkonu a i v oslabení jsme dokázali vstřelit branku a vytvořit si i několik slibných šancí. I v deseti jsme soupeře tlačili, ovšem ke srovnání skóre už to nestačilo. Musím svoje hráče pochválit za to jak utkání odmakali. Je třeba se od tohoto výkonu, bez ohledu na výsledek, odrazit a navázat na něj v dalším utkání, kdy doma hostíme nováčka ze Lhenic. Všichni naši hráči odehráli velmi dobré utkání, ale vyzdvihl bych výkon sedmnáctiletého Petra Bendy, který exceloval v naší obraně."