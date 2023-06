Branky: 5. Žofka Tomáš, 13. Čech Jan, 59. Čech Jan, 67. Vintr Lukáš, 89. Žofka Tomáš - 62. Špát Martin, 70. Prokop Aleš.

Sestava Vimperka: Vlk - Žofka, Kliment, Formánek Jan, Čech (K) - Vintr, Uhlík (83’ Pineau), Vojta, Málek - Pankratz (59’ Novotný) - Benda (72’ Kubačka). Trenér - Lukáš Sýs. Vedoucí týmu: Milan Kavan. Zdravotnice: Jana Košnařová.

"Do utkání jsme vstoupili podle mých představ a hned v 5. minutě krásnou střelou z dvaceti metrů otevřel skóre Tomáš Žofka. V tlaku jsme nepolevili a ve 13. minutě zvyšoval na 2:0 Honza Čech, který vedl náš tým jako kapitán, když ze zdravotních důvodů nemohl nastoupit Petr Vondrášek. Do poločasu jsme již žádnou branku nepřidali a střelu hostujícího hráče, která měla gólové parametry, bravurně vytáhl gólman Jakub Vlk a tak se šlo do kabin za stavu 2:0, když obě branky vstřelili naši krajní obránci. Ve druhém poločase jsme mírně polevili, ale i přesto Honza Čech v 59. minutě zvýšil skóre na 3:0. O tři minuty později soupeř snížil na 3:1, ale již za pět minut jsme opět vedli o tři branky, když hostujícího brankáře i s obráncem vykvedlal Lukáš Vintr a tak skóre bylo v 67. minutě 4:1. Soupeř opět zareagoval vstřelenou brankou a to hned v 70. minutě. Na konečných 5:2 skóroval opět Tomáš Žofka. Nutno podotknout, že soupeř měl ještě další dvě tutovky, které si vypracoval po našich dvou neproměněných šancích, ale naštěstí je nedokázal proměnit, jinak by skóre utkání bylo divočejší. Kluky chci pochválit, před domácími diváky vstřelili pět gólů a k vidění bylo dost pohledných kombinací. Jsem rád, že čtyři branky vstřelili naši dva krajní obránci, snažím se takovou hru klukům vštěpovat a v tomto utkání to splnili oba na jedničku. I když jsme ve druhém poločase polevili, tak jsem s naší hrou spokojený a řekl bych, že moji kluci zaslouženě vyhráli," komentoval utkání vimpeský trenér Lukáš Sýs a doplnil: "Příští týden jedeme do Roudného, které všechny soupeře drtí rozdílem třídy. Nechceme tam jet jen na výlet a pokusíme se být pro Roudné důstojným soupeřem."