Branka: 85. Frček Lukáš.

"Do Blatné jsme jeli s vědomím, že už musíme urvat nějaký bod, vyvarovat se zbytečných chyb a hrát ze zabezpečené obrany. Všechny tři cíle jsme splnili a tak jsem nad míru spokojený," začal hodnocení duelu vimperský trenér Lukáš Sýs.

"V prvním poločase jsme měli herní převahu a vytvořili si několik slibných šancí, bohužel jsme opět trestuhodně tyto šance neproměňovali. O přestávce jsme si řekli, že je třeba v nastaveném výkonu pokračovat. Cítil jsem z mých kluků, jak moc chtějí vyhrát a že pro to udělají na hřišti maximum. Ve druhém poločase jsme bohužel nedokázali navázat na výkon z prvních pětačtyřiceti minut a soupeř se herně zlepšil. Na obou stranách se nepřesně zakončovalo, takže vše směřovalo k tomu, že utkání skončí bezbrankovou remízou. Naštěstí pro nás se prosadil Lukáš Frček, který to vzal na sebe a svojí slabší nohou prostřelil domácího gólmana, a tak v 85. minutě svítilo skóre na tabuli 0:1 v náš prospěch. Čekalo nás perných pět minut plus nastavení, ale naštěstí pro nás se už skóre nezměnilo," shrnul utkání trenér.

"Za náš výkon a hlavně výsledek jsem moc šťastný, přesně toto jsme potřebovali, vyhrát s čistým kontem. Dnes musím pochválit celý náš tým i když se ukázalo pár věcí, na kterých je třeba zapracovat, ale to doladíme během tréninků, dnes je čas na oslavu důležitého vítězství. Dva hráče bych přece jen o trochu vyzdvihl a to naše stopery, kteří hráli takřka bezchybně - Vaška Chvostu a Honzu Formánka. Všem klukům chci za předvedený výkon poděkovat, ale je třeba na to navázat v domácím utkání hned příští týden," doplnil Lukáš Sýs.