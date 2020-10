Vodňany – Vimperk 0:1 (0:0). 79. M. Uhlík.

Skvělý výsledek vimperských fotbalistů, který znamená pětibodový náskok na čele tabulky. „Byl to prakticky remizový zápas bez větších šancí. V prvním poločase my vystřelili na bránu dvakrát, domácí ani jednou, ve druhém poločase to bylo po jedné střele. Byl to boj o každý metr hrací plochy, kdy se potkaly dva hodně podobné týmy,“ komentoval utkání vimperský trenér Jiří Formánek a doplnil: „Bylo to odmakané, odbojované. Pochvalu zaslouží všichni hráči. Máme teď na čele náskok pěti bodů a čeká nás doma okresní souboj se Strunkovicemi.“