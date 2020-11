„Náš cíl byl skončit někde okolo pátého místa. Chtěli jsme se vyhnout sestupovým problémům a hrát fotbal, na který by chodili diváci. To se nám docela dařilo a hlavně na domácí zápasy byla vždy solidní návštěva. Navíc musím říci, že máme velmi dobré fanoušky, hlavně naši ultras patří vždy mezi tahouny v hledišti. Jezdí nás podporovat i ven, což se v této soutěži moc nevidí,“ pochvaluje si pomyslného dvanáctého hráče trenér vimperských Fotbalistů Jiří Formánek, který odpovídá i na další otázky.

Na podzim se stihlo odehrát pouze osm kol, vedete tabulku se ziskem dvaadvaceti bodů a velkým náskokem. Co za vašimi výbornými výkony stojí?

To, kam jsme se během podzimu v tabulce dostali, je hlavně odměna za naši práci. Kluci pochopili, že i soutěž jako je I.A třída se hrát bez tréninku prostě nedá. Celou letní přípravu a vlastně pomalu až do předčasného ukončení soutěže jsme trénovali třikrát v týdnu. Hlavně tréninková účast byla vždy veliká, což je to nejhlavnější. Povedlo se nám i docela dobře spojit nadšení mladých hráčů se zkušeností našich mazáků. Je těžké někoho jednotlivě vyzvednout, protože jsme na podzim vystupovali jako kolektiv, přesto pro mě asi náš nejlepší hráč na podzim byl Jakub Vlk v brance.

Máte za sebou skvělé hrací období, ale přeci jenom, který zápas byl nejtěžší a proč?

Je těžké říct, který zápas byl nejtěžší. Já bych řekl, že snad všechny. Letos je soutěž velmi vyrovnaná a každý může porazit každého. Největší problémy jsme měli doma proti Trhovým Svinům. Hosté patří stále mezi horké kandidáty na vítězství v soutěži a náš výkon nebyl vůbec ideální. Byla to naše jediná bodová ztráta, ale zasloužená a my byli rádi za bod.

Do sestavy jste pravidelně zapojovali další mladé hráče, jak hodnotíte jejich výkony? Jak se s nimi pracuje celkově?

Myslím si, že to je další důvod našeho dobrého podzimu. Letos kádr doplnilo šest dorostenců a velmi rychle se zapracovali do týmu. Konečně se nám začíná trošku vracet dlouhodobá práce s mládeží v celém oddíle. Již delší dobu jsou naše mládežnické týmy od přípravek až po dorost v popředí tabulek svých soutěží v Krajském přeboru.

Nastříleli jste i poměrně dost branek a podělilo se o ně hodně hráčů. Určitě je výhodou, že nemusíte spoléhat na jediného kanonýra, kterého by soupeři naháněli po hřišti.

Ve Vimperku již delší dobu chyběl klasický bomber. Již loni nás posílil Pavel Friš, který je právě takový typ útočníka. I když zatím dal jen čtyři góly, což tedy není zase tak málo, tak hlavně svými výkony strhnul ostatní. Jak jsem již zmiňoval, hrajeme jako celý kolektiv, proto máme tolik střelců.

Všichni spolufavorité se vám dívají z uctivé vzdálenosti na záda. Kdo podle vás na podzim zklamal a kdo naopak překvapil?

To je hodně těžká otázka. Nemohu říct, že by mě někdo zklamal. Nám se povedl vstup do sezony a pak bylo na klukách vidět, jak je fotbal baví, že si víc při zápasech dovolí a jde to tak vlastně samo. Byly týmy, které určitě od sezony čekaly víc, ale ještě není konec a vše se může na jaře změnit.

Berete pro jarní část, pokud se tedy vůbec začne, roli favorita?

Náš cíl je stále stejný. Vyhnout se sestupovým problémům, to už asi máme splněno, a hrát do pátého místa. Samozřejmě nás těší, kam jsme se dostali a chtěli bychom tam zůstat co nejdéle.

Jaro by mělo údajně začít dohrávkou podzimních pěti kol a pak navázat dalšími zápasy. Jaký model by podle vás byl pro dohrání soutěže nejlepší?

To, co bude na jaře, asi zatím neví nikdo. Já mám osobně velikou obavu, abychom se na hřiště dostali vůbec. Budeme si všichni přát, aby se situace okolo Covidu srovnala a my mohli dělat, co nás baví. Jsem sám zvědavý, jak to všechno dopadne.