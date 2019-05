Junior Strakonice – Šumavan Vimperk 2:2 (1:0). 6. a 64. P. Baloušek – 55. a 82. Frček.

„Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. My jsme do prvního nevstoupili moc dobře a po chybě v rozehrávce jsme brzy prohrávali. Byla to pro nás studená sprcha a domácí byli lepším týmem. V těchto chvílích nás podržel několika zákroky Tomáš Winter. Do druhého poločasu jsme vstoupili aktivněji a podařilo se nám i brzy vyrovnat. Bohužel si domácí opět po naši veliké chybě v rozehrávce vzali vedení zpět. Na konci utkání jsme v našem rozestavení udělali pár změn a opět se nám podařilo vyrovnat. Za druhý poločas jsme si určitě bod zasloužili. Chtěl bych vyzvednout výkon Martina Tischlera, který odehrál celý zápas s tržnou ranou na hlavě, Michala Chvosty s Martinem Kvapilem a střelce obou gólů Lukáše Frčka,“ komentoval utkání vimperský trenér Jiří Formánek.