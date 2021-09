Vimperští fotbalisté chtěli konečně v šestém utkání I.A třídy naplno bodovat. Čekal je však silný sok v podobě do té chvíle druhých Semic. Nakonec body zůstaly doma.

Fotbalová A třída: Vimperk - Semice 3:1. | Video: Zdeněk Formánek

"Naše plány na zisk prvních třech bodů se nám zkomplikovaly hned ve druhé minutě, kdy jsme si nechali po naší chybě v obraně dát gól. Těžko jsme se dostávali do zápasu a zkušený soupeř kontroloval hru. V polovině prvního poločasu přišla další chyba a veliká šance Semic. Naštěstí ji hostující útočník i díky výbornému zákroku našeho brankáře nevyužil. To nás nakoplo a povedlo se nám po krásné akci celého týmu Lukášem Frčkem vyrovnat na 1:1. Do poločasu jsme měli šance, které jsme však nedokázali využít. Druhý poločas jsme začali lépe a na klukách bylo vidět, že chtějí vyhrát. Naše snaha ale končila na výborně chytajícím brankáři Semic nebo našem špatném zakončení. Vše zlomil až pokutový kop pět minut před koncem, který Frček sice neproměnil, ale z následné dorážky naštěstí míč do branky dopravil. Na 3:1 se konečně trefil Jakub Pospíchal a my se mohli radovat z první podzimní výhry. Hlavně za druhý poločas jsme si vyhrát zasloužili, ale na druhou stranu musím uznat, že Semice nastoupily bez pěti hráčů základní sestavy a i tak nás dokázaly dost potrápit. Příště jedeme do Nové Vsi, kde se pokusíme opět bodovat,“ komentoval utkání vimperský trenér Jiří Formánek.