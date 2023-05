/FOTOGALERIE/ Souboj dvou sestupem ohrožených týmů se hrál v sobotu v Plané u ČB, kam přijel Vimperk. Důležité tři body slavil tým ze Šumavy.

Planá u ČB - Vimperk. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Planá u ČB - Šumavan Vimperk 0:1 (0:0)

Branka: 78’ Lukáš Vintr.

Sestava Vimperka: Formánek Jakub - Formánek Jan, Kliment, Pospíchal, Čech - Uhlík (87’ Kubačka) - Vintr, Novotný (80’ Juřík), Vojta, Málek - Vondrášek (58’ Rod). Trenéři: Lukáš Sýs, Michal Uhlík. Vedoucí týmu: Milan Kavan. Zdravotnice: Jana Košnařová.

Tabulka A skupiny I.A třídy se na sestupových místech začíná znovu vyrovnávat, a tak je každý bod ze hřiště soupeře důležitý. "Po dvou bodově nepovedených domácích utkáních z minulého týdne jsme jeli do Plané s vědomím, že potřebujeme uhrát alespoň bod, protože jsme se vlastní vinou dostali do situace, kdy jsme se opět přiblížili chvostu tabulky," přiznal vážnost situace vimperský trenér Lukáš Sýs.

Prachatický Tatran lídra pořádně prohnal, důležité body však nemá

A Vimperští si neodvezli jeden, ale hned všechny tři body. "Když jsme do Plané přijeli, tak jsem s úžasem obdivoval místní fotbalový areál, perfektně připravené hřiště, výstavbu nového zázemí a v neposlední řadě střídačky, které mi připomínaly ty, které jsem viděl minulý rok v Barceloně na Camp Nou. Je radost hrát v takovém prostředí. První poločas se hrál z obou stran opatrný fotbal s ojedinělými šancemi na obou stranách, které buď zlikvidovali gólmani, nebo skončily mimo brankovou konstrukci. Druhý poločas, to už byla jiná káva. Domácí nás takřka celý poločas tlačili, dokonce trefili jednou tyč a jednou břevno, to jsme měli obrovské štěstí, ale i to k fotbalu patří a konečně se přiklonilo na naši stranu. My, ač jsme se většinu druhého poločasu bránili, tak i přesto jsme si dokázali vytvořit pár tutovek, které jsme bohužel nedokázali proměnit. Gól přišel až v 78. minutě, kdy po krásném centru Málka se do vzduchu pověsil asi náš nejmenší hráč Vintr a nedal domácímu gólmanovi šanci, když hlavou zavěsil pod víko. Poté domácí vytvořili opět tlak, naštěstí pro nás již nedokázali vstřelit gól. My jsme si ještě jednu velkou šanci vytvořili, ale také jsme ji nepřetavili v gól a tak utkání skončilo šťastněji pro nás a my si tak do Vimperka odvezli všechny tři body, velmi cenné body. Musím uznat, že jsme byli opravdu štastnějším týmem. Celkem by mě zajímala statistika zahrávaných rohových kopů, protože domácí jich kopali minimálně 15 v druhém poločase a s jejich výškovou převahou je jen zázrak, že nedokázali skórovat," komentoval utkání Lukáš Sýs.

A trenér nešetřil chválou do vlastních řad. "Dnes bych chtěl pochválit celý tým, i když ne vše bylo ideální, ale ukázali jsme krásný týmový výkon a odmakali jsme celé utkání. Chtěl bych vyzdvihnout hlavně naší defenzivní činnost. Nejlepšími hráči utkání dnes byli v mých očích hned tři naši borci a to gólman Jakub Formánek, obránce Adam Kliment a záložník Jaroslav Uhlik. Musím zmínit, že jsme v základní sestavě měli dva mladší dorostence (Uhlík, Kliment), kteří měli již v nohách dopolední utkání ve Strakonicích, a na střídačce byli připraveni další dorostenci, kteří nám jeli pomoct a na hřišti se vůbec neztratili (Juřík, Kubačka a připraven byl náhradní gólman Svěchota). Před těmito hráči smekám pomyslný klobouk a velmi si vážím toho, že nám pomohli. Jsem rád, že v oddílu máme takové ne jen výborné hráče, ale hlavně srdcaře. Celému mančaftu děkuji, dnes jsme udělali důležitý krok k záchraně v tak vyrovnané soutěžl," doplnil trenér.