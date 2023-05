/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Šumavanu Vimperk mohou hrát v I.A třídě aktuálně ve větším klidu. Měli na dosah bod ze zápasu s Vodňany, ten jim však unikl mezi prsty.

Vimperští fotbalisté doma podlehli Vodňanům. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Redakce

Šumavan Vimperk - FK Vodňany 1:2 (0:0)

Branky: 58’ Vlk - 78’ Píša, 90’ Šteier. ČK: 45’ Pospíchal.

Sestava Vimperka: Formánek Jakub - Formánek Jan, Kliment, Pospíchal, Čech (88’ Hejtmánek) - Vintr, Kubačka, Novotný (75’ Pankratz) Uhlík, Žofka - Vondrášek (58’ Vlk). Trenér: Lukáš Sýs. Vedoucí týmu: Milan Kavan. Zdravotnice: Jana Košnařová.

"Do utkání jsme nastoupili opět s mladíky, musím říct, že v této fázi soutěže a při pohledu na tabulku, to beru jako nabírání zkušeností do budoucna a mám z toho i radost. I přesto ovšem doufám, že se dají kluci, kteří jsou zranění nebo nemocní, do pořádku (Vojta, Málek, Rod, Chvosta). Na střídačce už se objevil Vašek Pankratz, který měl z prvního utkání zlomené žebro," uvedl k situaci v týmu Vimperka trenér Lukáš Sýs.

"V prvním poločase se na můj vkus hrálo až moc opatrně a chyběla mi z naší strany větší odvaha v ofenzivní fázi. Několik šancí, které si soupeř vytvořil, zlikvidoval opět skvělý brankář Formánek. Bohužel ve 45. minuě zatáhl za záchranou brzdu Kuba Pospíchal, když skluzem odebral míč hostujícímu hráči, ale nešťastně při tom zavadil i o soupeřovo nohy a rozhodčí jeho zákrok ocenil červenou kartou. Celý druhý poločas jsme tak hráli v deseti a to samozřejmě proti týmu, jako jsou Vodňany, není nic jednoduchého. Musím ovšem kluky pochválit, protože to mnohdy nebylo ani znát, že nás je o jednoho méně. V 58. minutě vystřídal v útoku našeho kapitána Petra Vondráška jeden z našich brankářů Jakub Vlk, který se blýskl na pátečním tréninku hned čtyřmi vstřelenými góly, a tak jsme se rozhodli při našich absencích jej dát na hrot. Jakub měl neuvěřitelný nástup, když hned po třiceti vteřinách na hřišti vstřelil po centru Lukáše Vintra hlavou gól na 1:0. Mám radost i za něj, protože takový kousek zažije hráč i trenér možná jen jednou za život. Bohužel vedení se nám nepodařilo udržet, když v 78. minutě srovnal skóre hostující snajpr Píša. Když už to vypadalo, že v deseti urveme doma alespoň bod, tak z nulového úhlu, přiznám se, že ani nevím jak, nám všechny body sebral v 90. minutě vodňanský Šteier. I přes prohru chci všechny kluky na hřišti pochválit. Více než prohra mě mrzí vyloučení Jakuba Pospíchala, který nám v dalším utkání bude chybět. Ovšem na to jsme si už zvykli, že nehrajeme nikdy v kompletní sestavě, a tak si s tím opět nějak poradíme. Opět se mi, stejně jako minulý týden v Plané, líbil i výkon rozhodčích, kdy všichni tři pánové odřídili utkání v klidu. Za nás bych vyzdvihl výkon obou našich brankářů a to jak Jakuba Formánka v brance, tak Jakuba Vlka v útoku," shrnul utkání Lukáš Sýs.