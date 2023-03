/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Šumavanu Vimperk (I.A) si ke generálce na jarní část sezony pozvali na záblatskou přírodní tráu lídra okresního přeboru Prachaticka.

Fotbalová příprava: Šumavan Vimperk - Sokol Stachy 3:0 (3:0). | Foto: Zdeněk Formánek

Šumavan Vimperk - Sokol Stachy 3:0 (3:0)

Branky: Čech, Pankratz a Rod.

Sestava Vimperka: Formánek Jakub (46´ Vlk) - Čech Jakub, Benda, Formánek Jan, Čech Jan - Vintr, Rod, Vojta (20´ Uhlík), Pankratz, Novotný - Vondrášek (46´ Kubačka).

Vimperští chtěli sehrát generálku na přírodní trávě a utkání se Sokolem Stachy odehráli v Záblatí. Z pracovních důvodů tentokrát chyběl hlavní trenér Lukáš Sýs a tým tak vedl vedoucí Milan Kavan. "V utkání si oba naši gólmani zachytali celých devadesát minut, když každý chytal poločas za nás a za soupeře a o poločase si své role vyměnili. V prvním poločase jsme měli mírnou převahu držení míče. Ve dvacáté minutě byl faulovaný náš Roman Vojta, kterému se po dopadu na zem ozvalo poraněné rameno a tak musel předčasně do kabin. Přímého kopu se ujal Petr Benda, ale jeho střelu gólman vyrazil na roh a po následně zahraném rohovém kopu skóroval Honza Čech. Ve 37. minutě Ondra Rod pěkným pasem našel Lukáše Vintra a ten z pravé strany našel Vaška Pankratze, který zvýšil na 2:0. Ve 45. minutě vystřelil svůj projektil za hranicí šestnáctky Ondra Rod a zvýšil skóre na 3:0 v náš prospěch. To bylo bohužel co se týká vstřelených branek v utkání vše," shrnul nejdůležitější momenty utkání Milan Kavan.

Po přestávce již žádný gól nepadl. "Ve druhém poločase se v prvních dvaceti minutách urodilo na obou stranách pár šancí, které ovšem neskončily gólem. Od 65. minuty jsme přestali hrát a utkání jsme již jen dohrávali. To si v příštím týdnu ve Lhenicích nemůžeme dovolit, tam se bude za chyby platit. V utkání se Stachama bylo vidět dost nepřesností, které pramenily především z toho, že jsme si zvykali na přechod z umělé na přírodní trávu," doplnil Milan Kavan.