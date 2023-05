/FOTOGALERIE/ Další okresní souboj přinesl víkendový program fotbalové I.A třídy. Vimperský Šumavan mířil na hřiště Netolic.

Vimperští fotbalisté si vezou z Netolic tři body (foto je z podzimního vzájemného zápasu). | Foto: Zdeněk Formánek

1. FC Netolice - Šumavan Vmperk 1:2 (1:0)

Branky: 23. Fux Pavel - 78. Benda Petr, 86. Benda Petr.

Pět kol před koncem by Netolickým, poslednímu celku tabulky, pomohl k záchraně jen zázračný finiš. Vimperští udělali rázný krok k záchraně v předchozích kolech a v Netolicích chtěli definitivu. Ta se jim povedla.

"Utkání v Netolicích jsme chtěli vyhrát, i když jsme věděli, že se nám tam dlouhodobě nedaří. Ale při pohledu na tabulku to byla povinnost. Bohužel, utkání se pro nás nevyvíjelo vůbec dobře. Bohužel jsme nenavázali na výkony z předešlých utkání, spíše jsme se přizpůsobili soupeři a navíc od 23. minuty prohrávali 1:0. Naštěstí to kluci nevzdali a snažili se utkání otočit. Když se to dlouho nedařilo, tak jsme sáhli do rozestavení a v 70. minutě posílili ofenzivu a to se ukázalo jako dobrý tah. Dvěma brankami se blýskl Petr Benda a utkání tak nakonec skončilo v náš prospěch. Přiznám se, že jsem kluky za předvedenou hru nepochválil, ale za tři body z Netolic jsem hodně rád. V sezoně jsme několikrát hráli lépe než soupeř, ale body z toho bohužel nebyly. Dnes jsme i přes nepříznivý vývoj dokázali vyhrát a to je pro nás hodně cenné. Opět chci poděkovat klukům z dorostu, že nám pomohli při našich absencích," shrnul utkání vimperský trenér Lukáš Sýs a pokračoval: "Tuto výhru bych rád věnoval Adámkovi Uhlíkovi, který se do naší šumavanské rodiny narodil v pátek 19. května, a rodičům Michalovi a Lence Uhlíkovým bych tak rád za celý náš tým ještě jednou poblahopřál k narození syna.”