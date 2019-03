Jak byste zhodnotil zimní přípravu?

Zimní příprava probíhala klasicky v našich horských podmínkách. Trénovali jsme dvakrát týdně, přičemž jsme jednou v týdnu využili krásných kopců po Vimperku a jednou jsme museli trénovat na umělce v Lažišti, neboť jsme chtěli, abychom také potrénovali i s míčem a to ve Vimperku na sněhu a ledu prostě možné není. Jinak jsme trénovali poměrně poctivě a s účastí na tréninku mohu být celkem spokojený. Bohužel jsme se ale optimálně nescházeli na přípravné zápasy a s těmito moc spokojený nejsem.

Jsou nějaké změny v hráčském kádru?

Kádr bohužel opustil zkušený Martin Šíp, který na jaře posílí Stachy, kde bude nápomocen v honbě za záchranou. S Martinem jsem takto byl domluvený, že pokud budou mít Stachy problémy se záchranou, tak jej pustíme i v zimním nepřestupovém období. Už teď jsme ale spolu domluveni, že se k nám zase v létě vrátí. Pracovně fotbal momentálně nestíhá Matyáš Císař, který bude také na jaře moc chybět. Náš kádr posílil zkušený brankář Jakub Vlk, který ukazuje, že by mohl být velikou posilou. Jinak oproti podzimu mohu počítat s Radkem Podskalským, který má během podzimní části sezony hokejové povinnosti.

S jakým cílem jdete do jarní části soutěže?

Uhrát co nejvíce bodů a umístit se co nejvýše v tabulce. Také samozřejmě opět chceme zapojovat do sestavy naše nadějné dorostence.

Čekal jste, že po podzimu budete na 4. místě?

Byl bych špatný trenér, kdybych svému týmu nevěřil, takže jsem minimálně 4. místo čekal (úsměv). Bane, 4. místo je pro nás a celý náš oddíl fantastické! Vážíme si toho moc. Ale je to jen polovina soutěže, jede se dál.

Koho tipujete na vítěze I.A?

Na vítěze této skupiny I.A třídy tipuji tým Lažiště. Mají ve svém kádru rozdílové fotbalisty.

Je fotbal na stejné úrovni jako když jste hrával vy?

To vůbec nejde srovnávat, tenkrát se hrál trošku jiný fotbal. Spíše bojovný. Nechci nikomu sahat do svědomí, ale dříve jsme více chtěli, nikdo nás nemusel přemlouvat a někdy až skoro nutit k fotbalu… V dnešní době jsem někdy smutný až beznadějný z přístupu některých hráčů k tréninku, k zápasu a celkově k fotbalu. Ale to už bohužel patří asi k dnešní době.

Kolikatá trenérská sezóna to je pro Vás v Šumavanu?

Společně s Jirkou Košnařem již jedeme pátou sezonu tady u nás ve Vimperku a uvidíme, co bude dál.

Zdeněk Formánek