Vodňany – Vimperk 3:1 (1:0). 14. J. Moravec, 70. L. Benedikt, 72. O. Hudák – 48. D. Tesař.

„Nepovedl se nám vůbec vstup do zápasu. Domácí měli lepší pohyb a byli o dost důraznější v osobních soubojích. Proto se také zaslouženě ujali ve 14. minutě vedení 1:0. To nás trošku probudilo a podařilo se nám hru vyrovnat. První poločas se dohrál bez nějakých vyložených šancí. Začátek druhého poločasu se naopak povedl nám a konečně se trefil David Tesař a vyrovnal na 1:1. Od té doby jsme byli lepším týmem a domácí zatlačili na jejich polovinu. Jak to ale ve fotbale chodí, nedáš – dostaneš, a to platilo i tentokrát. Naše šance góly neskončily a domácí během dvou minut strhli vedení na svoji stranu. Je to veliká škoda, protože minimálně za výkon ve druhém poločase jsme si prohrát nezasloužil. Chtěl bych vyzdvihnout výkon Honzy Čecha, který patřil mezi naše nejlepší hráče,“ hodnotil utkání vimperský trenér Zdeněk Formánek.