/FOTOGAERIE, VIDEO/ V prvním přípraném utkání na novou sezonu se vimperští fotbalisté (I.A) postavili proti hráčům Oseka (KP). A účastník vyšší soutěže si odvezl vysoký příděl.

Přípravný fotbal: Vimperk - Osek. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Šumavan Vimperk - TJ Osek 8:2 (2:1)

Branky Vimperka: Čech 2, Koloušek, Žofka, Málek, Rod, Pankratz, Kubačka.

Sestava: Formánek Jakub - Formánek Jan, Kliment (45’ Švarc), Vojta, Čech - Žofka, Kubačka (65’ Uhlík), Uhlík (46’ Pankratz), Rod, Málek (65’ Kliment) - Koloušek.

Osek již před týdnem podlehl doma nováčkovi I.A třídy ze Sousedovic 3:4 a na Šumavě si měl napravit reputaci. To se však účastníkovi krajského přeboru nepodařilo.

"I když výsledek vypadá jednoznačně, tak se nerodil jednoduše. Poprvé za nás nastoupil po svém návratu Tomáš Koloušek a od začátku to bylo směrem do útoku znát. Musím pochválit všechny kluky, vyzkoušeli si, jaké je to hrát proti týmu, který vám nedá tolik času na rozehrávku, a tím jsme také ztráceli nejvíce míčů. Utkání rozhodli především brankáři, protože Jakub Formánek minimálně tak čtyři, pět jasných gólů chytil. V mých očích byl hráčem utkání. Bez ohledu na výsledek jsem s naší hrou spokojen. Po náročném prvním týdnu přípravy, kdy jsme během pěti dnů absolvovali čtyři náročné tréninky, se kluci s utkáním vypořádali nadmíru dobře," hodnotil utkání vimperský trenér Lukáš Sýs a pokračoval: "V dalším týdnu nás čeká opět čtyřtréninková dávka, především nabíraní fyzické kondice, což samozřejmě k této fázi přípravy patří. V sobotu pak odehrajeme druhé přípravné utkání, kdy zajíždíme opět k týmu z KP, tentokrát do Protivína. Doufám, že se k týmu připojí i hráči, kteří zatím ze zdravotních důvodů v přípravě chybí."