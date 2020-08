Vimperk – Kaplice 1:0 (1:0). 39. (PK) P. Vondrášek.

Vimperští si připsali na konto důležitou výhru. Porazili soupeře, který vždy patří mezi ty nebezpečné. „Na první kolo sezony se hrál velice dobrý fotbal. Hosté přijeli s mladým a běhavým týmem, který chtěl hrát fotbal. My si v utkání vytvořili více vyložených šancí a podle mého zaslouženě brali tři body. Kaplice čekala na naše chyby, sice jsme dvě vyrobili, ale jednu šanci chytil Kuba Vlk a druhou zahodili. V posledních deseti minutách soupeř vsadil všechno na útok, otevřel to a my šli několikrát sami na bránu,“ shrnul utkání vimperský trenér Jiří Formánek a dodal: „Vždy je důležité v prvním kole bodovat, to se nám povedlo, takže maximální spokojenost .“