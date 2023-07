/FOTOGALERIE/ Vstávat a cvičit! Fotbalistům Šumavanu Vimperk končí měsíční pauza po skončení uplynulé sezony a v pondělí se znovu pustí do práce.

Vimperským fotbalistům v pondělí začíná příprava na nový soutěžní ročník. | Foto: Zdeněk Formánek

Šesté místo a 35 bodů, to je bilance vimperských fotbalistů za uplynulou sezonu. V té je nově vedl trenér Lukáš Sýs. "Sezona byla jako na houpačce. Soutěž byla hodně vyrovnaná, až na pár týmů, které byly od ostatních odskočené, se dá říct, že na jaře hrálo ještě deset týmů o záchranu. Naštěstí jsme udělali body proti celkům, kde se to moc nečekalo, takže nakonec šesté místo bylo úspěch. Ale rozhodně je co zlepšovat. Toho jsme si vědomi všichni v klubu," hodnotil sezonu pro klubový server trenér.

Ta je však již dávno zapomenuta a v ponděí startuje příprava na tu novou. Vimperské fotbalisty v ní čeká pět nových soupeřů. Z krajského přeboru do A skupiny I.A třídy sestoupil prachatický Tatran a naopak z B tříd sem postoupily celky Zlaté Koruny, Borku, Sousedovic a Hrdějovic.

Vimperské fotbalisty čeká pětitýdenní blok přípravy. "První dva týdny budeme trénovat čtyřikrát týdně, pak přejdeme na tři tréninky. Týdenní blok vždy zakončíme přípravným zápasem," uvedl k přípravě trenér Lukáš Sýs.

A s kým se Vimperští v přípravě střetnou? V sobotu 22. července hostí doma účastníka kajského přeboru TJ Osek. O týden později zajíždějí na hřiště dalšího týmu z KP do Protivína. První srpnovou sobotu se Vimperští představí ve Volyni (I.B) a generálkou na start sezony bude v neděli 13. srpna duel ve Vacově (I.B). Sezonu pak Vimperští odstartují doma 19. srpna duelem se Spartakem Kaplice (5. v uplynué sezoně).