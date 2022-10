„Jeli jsme do Plané s respektem, věděli jsme dobře, že bodový zisk úplně neodpovídá předvedeným výkonům, možná ještě lépe řečeno, množství vytvořených brankových příležitostí. Na druhou stranu, měli jsme určitý plán, jak uspět, ten nám trochu nabouralo to, že po rozcvičce jsme museli dělat změnu na postu stopera, ale i s tím jsme si poradili velmi dobře a silnou stránku soupeře, kterou díky výškové převaze je hra ve vzduchu, s vypětím všech sil eliminovali, někdy i se štěstím. Zápasu by možná slušela i remíza, přišlo mi ale, že ve druhém poločase jsme měli i o něco více sil než domácí a výhru si kluci opravdu odbojovali. Na každé straně byla neuznána branka pro předchozí hru rukou, nám v první půli, Plané v samém závěru utkání. Velmi dobře utkání odřídili všichni rozhodčí. Rádi bychom potvrdili tyto body doma s Vodňany, jednoduché to samozřejmě nebude, ale zadarmo se nedáme,“ komentoval duel lhenický trenér Ivo Čech.

Okresní fotbal na Prachaticku řečí výsledků a tabulek

Nová Ves – Strunkovice 2:2 (0:2). 49. Jiránek, 69. Procházka – 32. Koloušek, 36. R. Žurek.

„Do utkání jsme vstoupili aktivně, byli více na míči, dařilo se nám vytvářet šance a dali jsme dva hezké góly. Škoda, že jsme nepřidali ještě jeden. Druhý poločas byl opakem prvního. Vyklidili jsme střed hřiště a domácí nás začali přehrávat. Odměnou jim byly dva góly a vyrovnání. Tentokrát to byla z naší strany zbytečná ztráta, ale takový je fotbal,“ shrnul duel strunkovický trenér Václav Beneš.

Blatná – Čkyně 2:1 (2:0). 20. Šimůnek, 26. Míka – 89. Chalupa.„Utkání jsme nezvládli. Bohužel, nemáme teď kvalitu ve hře po krajích, v zakončení a dostáváme laciné góly. První poločas byl z naší strany hrůzostrašný. Blatná to ubojovala a dala dva slepené góly, takže zaslouženě vyhrála. Není moc co hodnotit pozitivně z naši strany. K nám jen to, že takový výkon v dalších zápasech nebude stačit,“ shrnul duel vedoucí čkyňského týmu Patrik Krull.

Nevyhrál lepší tým, ale za to si nic nekoupíme, říká trenér Josef Raušer

Vodňany – Vimperk 5:2 (2:2). Volmut, Lovička, Vokatý, Iljushkin, Kukla – Frček, Vondrášek (PK).

„Utkání ve Vodňanech nám nevyšlo úplně podle našich představ a to hlavně druhý poločas a to ani herně, ani výsledkově. Hrálo se na velmi těžkém terénu, který byl místy srovnatelný s oraništěm, ovšem terén byl samozřejmě pro oba týmy stejný. Do základní sestavy jsme nemohli počítat s brankářem Jakubem Formánkem, který se ještě úplně nezotavil po otřesu mozku z minulého utkání. Do branky tak nastoupil náš dorostenec Lukáš Svěchota, pro kterého to byla premiéra a nevedl si vůbec špatně. V prvním poločase jsme se ze začátku nedokázali srovnat s těžkým terénem a hráli spíš kopanou než nějaký pohledný fotbal. Celkem brzy jsme inkasovali z přímého kopu. Poté už jsme začali vystrkovat růžky a po pěkné akci, kterou hlavou zakončil Lukáš Frček, jsme srovnali. Dokonce jsme šli v prvním poločase i do vedení, když proměnil pokutový kop náš kapitán Petr Vondrášek, po faulu na Ondru Vlka. Bohužel Vodňany ještě do poločasu stihly vyrovnat, když se nám nepodařilo odehrát míč z pokutového území po standardní situaci soupeře. Bohužel se nám ve druhém poločase nedařilo herně navázat na první a tak jsme nechali soupeři hlavně ve středu hřiště hodně prostoru a díky tomu si vytvořil plno příležitostí k ohrožení naší branky. To vyústilo ke vstřelení tří branek. My si pár šancí také vytvořili, ale nepodařilo se nám je proměnit a tak Vodňany vyhrály zaslouženě a my si tak odvezli z města drůbeže nepopulárního bůra. Chtěl bych pochválit za výkon a nasazení v utkání našeho Vaška Chvostu, který všem ukazuje, jak se má na hřišti makat. Jak jsme si po utkání řekli, nejsme kapela, abychom pořád vyhrávali, ovšem věřím, že v příštím utkání, kdy hostíme doma Netolice, připravíme pro domácí fanoušky koncert za tři body,“ komentoval duel vimperský trenér Lukáš Sýs.

Netolice – Kaplice 1:8 (1:4). Fišer – Gutheis 3, Daniel 2, Divoký, Procházka, Pastier.

Další tvrdý direkt do netolické tváře. Na vedoucí gól soupeře ještě dokázali domácí zareagovat, ale další tři góly v jejich síti v prvním poločase definitivně rozhodly o výsledku utkání.