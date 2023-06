Branky: 9. Mahák Michal, 84. Mahák Michal - 50. Lukáš Jan, 60. Královský Aleš.

"V naší situaci je bohužel bod málo a zůstáváme na sestupové pozici. Popravdě jsme si ale více nezasloužili a nedokázali zdolat celek, který má nejhorší bilanci na hřištích soupeřů. Současně jsme potvrdili, že na posledním místě v tabulce získaných bodů na domácím trávníku nejsme náhodou. Sice jsme měli asi více šancí, hosté ale měli nějaké břevno, takže remíza podle mě odpovídá. Ani jeden tým neukázal moc fotbalové kvality, spíš se potvrdilo, že na současných místech jsme oprávněně. Od nás jsem v takto důležitém utkání čekal víc, v posledních zápasech jsme měli energii, nasazení, chtěli jsme, to tam v potřebném množství nebylo. Nehráli jsme dobře, zvláště po změně stran to dlouho nebylo ono, přesto jsme vyrovnali a paradoxně mohli z poslední standardky rozhodnout ve svůj prospěch. Pokusíme se co nejlépe připravit na poslední tři kola a uvidíme, na co to bude stačit," komentoval derby lhenický trenér Ivo Čech.

V dalším kole zajíždějí Lheničtí do Kamenného Újezda. Ten má o tři body více, takže výhra by celek z Prachaticka ještě vrátila do hry o záchranu. Netoličtí hostí v dalším okresním souboji soupeře ze Čkyně, ale již bez možnosti utéct ze sestupových vod.