„Tentokrát se to sešlo na obou stranách. Jak my, tak Osek jsme měli hodně poslepovanou sestavu. Přiznám, že jsem z toho byl v týdnu špatný, ale nakonec jsme to zvládli,“ popsal peripetie se sestavou prachatický trenér Josef Raušer a doplnil k absencím: „K dlouhodobě zraněným dostal v týdnu Hušek antibiotika, Ilieva vzala záda, Škopek onemocněl, do toho přišel mladým maturák. Jakub Rauscher se teprve do toho vrací, Kuba Sova také."

Začátek utkání moc na tři body pro Tatran nevypadal. „Prvních dvacet minut jsme prospali a domácí šli do vedení. Brzy jsme vyrovnali, ale obratem šli znovu domácí do vedení. Pak se hra vyrovnala a deset minut před poločasem přišel stěžejní moment utkání. Domácí Kubiš dostal brzy po sobě dvě žluté karty a šel ven. Nám se zápas podařilo otočit. V závěru utkání mohli domácí srovnat. Do útoku poslali z lavičky Zdeňka Křížka, který to tam rozvířil. Uhráli jsme to a vezeme si zlaté body,“ komentoval utkání Josef Raušer a doplnil: „Domácím chyběli především kapitán Hoch a střelec Jakub Říský. Nám se zase k již tak okleštěné sestavě deset minut před koncem zranil gólman Trnka, takže tam šel Suchý. Bylo to divočejší, ale zvládli jsme to.“

Již tak prořídlou sestavu Oseka ještě oslabila absence kapitána Jana Hocha. „V poledne před utkáním mi volal, že má z pátečního tréninku problémy se svalem, zkusil to, ale nešlo to. Bohužel,“ uvedl k absenci tahouna týmu trenér Oseka Josef Mráz.

Jsem spokojen nejen s výhrou, ale i s výkonem dorostenců, říká Josef Raušer

I přesto začali domácí utkání lépe než soupeř. „Myslím si, že do vyloučení Kubiše jsme byli lepší, trefili dvě tyčky, vedli 1:0, navíc Carda nedal z malého vápna do prázdné. Soupeř vyrovnal, my dali hned nato na 2:1 a byli lepší. Byli jsme na soupeře dobře připraveni a bylo otázkou času, kdy přidáme další gól. Přišly však dvě zbytečné žluté karty pro Kubiše. Poločas jsme dohráli a do druhé půle si řekli, že nebudeme zalézat. Přesto jsme zalezli a soupeř toho využil. Nejprve to trefil z pětadvaceti metrů ranou do šibenice a pak střelou přes našeho vysunutějšího gólmana. V závěru jsme to vysunuli, dopředu šel Zdeněk Křížek, docela to oživil, vykopávali mu míč z brankové čáry, Němeček netrefil prázdnou bránu. Je to takové rozčarování. Zkrátka jsme prohráli, ale zamrzí to, protože jsme na soupeře byli připraveni dobře. Nebýt vyloučení, jsem přesvědčen, že bychom vyhráli,“ hodnotil utkání Josef Mráz.

TJ Osek - Tatran Prachatice 2:3 (2:1)

Branky: 21. Carda, 23, D. Říský - 22. Srch, 61. Makoš, 70. Pecka.ČK: 1:0 (36. Kubiš). ŽK: 2:1 (Kubiš 2 - Kupka). Rozhodčí: Kaštánek - Pravda, Žemlička.

Sestavy - Osek: Chaluš – Rybák (69. Kinkor), Krejčí, Kubiš, Brabec – Čapek (79. Křížek), Šrámek, Němeček, Sigmund – Carda, D. Říský. Prachatice: Trnka (83. Suchý) – Jar. Rauscher, Kupka, J. Pravda, Makoš – Srch, Hornát, T. Pravda, Linhart (52. Kovář), M. Sedláček – Pecka.