Šestou sérii zápasů měla na programu fotbalová I.B třídy. V B skupině soutěže si týmy z Prachaticka připsaly na konto čtyři remízy a jednu výhru.

Fotbalová I.B třída: Lhenice - Bělčice 2:1. | Foto: Jan Klein

Divokou remízu 3:3 mají za sebou hráči Husince, kteří stále sahají po nejvyšších příčkách tabulky. „Bohužel jsme tentokrát měli až katastrofální vstup do utkání, kdy jsme v 5. minutě prohrávali po laciných chybách již 0:2. Kluci se ale z toho brzy oklepali, za dvacet minut skóre srovnali a začalo se vlastně znova. Opět byla vidět celá řada našich neproměněných šancí včetně břevna, tyče, ale do poločasu se již skóre neměnilo. Krátce po přestávce se hosté dostali opět do vedení, ale bleskově jsme po pěkné akci a obětavé hlavičce Vaška Caise vyrovnali. Na závěrečnou půlhodinu jsme hráli proti deseti, ale paradoxně nám to uškodilo. Hosté zhustili obranu a začali hru kouskovat a my se i přes nekonečné obléhání jejich branky vítězného gólu bohužel nedočkali. Škoda, na vítězství ale určitě bylo. Příště zajíždíme do stále se lepšících Sousedovic a budeme se snažit opět uhrát co nejlepší výsledek, protože je tabulka nyní velmi vyrovnaná a každá ztráta znamená velký propad,“ komentoval utkání husinecký Václav Heinzl.