SKUPINA A

Loučovice – Netolice 4:3 (2:2). Zápas přinesl plno zajímavých šancí před brankami. Domácí vedli 2:0, Netoličtí srovnali. V úvodu druhé půle šli znovu do vedení domácí, ale i tentokrát tým z Prachaticka srovnal. Na čtvrtou branku Loučovic však již nedokázal odpovědět, a tak domácí vyhráli 4:3.

1. Kaplice⋌ 22 19 1 2 106:19 58

2. Velešín⋌ 22 17 1 4 72:27 52

3. Zl. Koruna⋌ 22 13 2 7 58:46 41

4. Netolice⋌ 22 12 3 7 71:42 39

5. Boršov⋌ 22 10 6 6 59:38 36

6. Sedlec⋌ 22 11 1 10 52:63 34

7. Frymburk⋌ 22 10 2 10 51:52 32

8. Dříteň⋌ 22 9 3 10 57:52 30

9. Hrdějovice⋌ 22 8 5 9 49:41 29

10. Loučovice⋌ 22 6 6 10 44:63 24

11. K. Újezd⋌ 22 7 2 13 42:65 23

12. Roudné B⋌ 22 7 2 13 36:60 23

13. Dolní Dvořiště⋌ 22 5 3 14 42:72 18

14. Horní Planá⋌ 22 1 1 20 16:115 4

SKUPINA B

Čkyně – Vacov 1:0 (1:0). Oba celky minule prohrály, ale hosté by při další porážce ztratili možnost bojovat o čelo tabulky. A přesně to se stalo. „Hosté začali lépe a hrozili hlavně po levé straně. Domácí měli klasický začátek a tak trošku spali. Časem se probrali a vyrovnali hru. Začali vyhrávat osobní souboje a po jednom z nich se dostal míč ke Kasalovi, který s tečí obránce uklidil míč do vacovské brány na 1:0. Z první půle stojí za zmínku akce po vybojovaném míči, kdy Děd uličkou uvolnil Krále, ten se řítil na branku a ještě lépe přihrál na penaltu osamocenému Hadovi, který trefil bezmocného gólmana a ten byl za hrdinu. Ve druhé půli to byl boj, hosté chtěli minimálně vyrovnat, ale obrana Čkyně tentokrát odehrála zápas relativně bez chyb. Domácí měli šanci po Friedlově hlavičce, ale gólman ho vychytal. Vacov hrozil spíše ze standardních situací, ale žádná se neujala, a tak derby zvládla Čkyně lépe,“ shrnul utkání domácí Jan Děd.

Volyně – Stachy 4:1 (2:0). Stašští chtěli opět alespoň bod, který by je přiblížil záchraně. Domácí však vedli po deseti minutách 2:0. Stašští dvacet minut před koncem zápasu snížili, ale domácí pak přidali ještě dva góly a brali tři body.

Strunkovice – Cehnice 6:2 (2:1). Domácí dvakrát vedli a soupeř vždy srovnal. Až poté se rozjel strunkovický brankostroj, kterému velel čtyřmi góly Roman Žurek. „Výhra se nerodila snadno. Cehnice jsou dobře připravený tým, hlavně po fyzické stránce. Dopředu byli hosté hodně nebezpeční. Výsledek nakonec je jednoznačný, ale dlouho to tak nevypadalo,“ komentoval duel asistent trenéra Strunkovic Petr Kortus.

Vlachovo Březí – Sousedovice 1:1 (1:0). Domácí se lídra tabulky nezalekli a první poločas patřil jim. Vytvořili si několik zajímavých situací před brankou soupeře a z jedné z nich je dostal do vedení Martínek. Soupeř se nechtěl s porážkou smířit a ve druhé půli měl více ze hry. Hosté korunovali svou převahu vyrovnávací brankou. Domácí tak čeká další boj o záchranu.

Osek B – Prachatice B 1:3 (0:2). Oba celky využily pendlů z áček, ale krajánci v domácím dresu se tolik neprosazovali, jako hráči z I.A třídy v sestavě hostů. Prachatická záloha se tak definitivně zachránila v soutěži a nechala domácí na sestupovém místě. Ti budou o záchranu bojovat především s Vlachovo Březím a Stachy.

1. Sousedovice⋌ 22 14 6 2 51:17 48

2. Strunkovice⋌ 22 14 1 7 52:23 43

3. Sedlice⋌ 22 13 4 5 50:33 43

4. Vacov⋌ 22 13 2 7 52:29 41

5. Čkyně⋌ 22 12 3 7 44:25 39

6. Bělčice⋌ 22 11 4 7 42:41 37

7. Prachatice B⋌ 22 7 8 7 42:39 29

8. Volyně⋌ 22 8 3 11 35:47 27

9. Cehnice⋌ 22 7 5 10 30:33 26

10. Dražejov⋌ 22 7 4 11 33:56 25

11. Stachy⋌ 22 6 5 11 31:42 23

12. Osek B⋌ 22 6 2 14 32:53 20

13. Vl. Březí⋌ 22 5 5 12 19:53 20

14. Chelčice⋌ 22 5 0 17 33:55 15