/FOTOGALERIE/ B skupina I.B třídy je sice co se týče postupu dávno rozhodnutá (vítězem jsou Sousedovice), ale stále se hraje o důležité druhé místo.

Fotbalová I.B třída: Prachatice B - Vacov. | Foto: Zdeněk Formánek

Tatran Prachatice B - SK Vacov 1:6 (0:3)

Branky: 71. Koubek Jan - 12. Roučka František, 24. Makas David, 34. Roučka František, 82. Roučka František, 86. Kuneš František, 89. Zitta Filip.

Vacovští fotbalisté stále ještě kalkulují s tím, že by teoreticky mohli postoupit do I.A třídy i ze druhého místa. Na to však stále ztrácejí dva body, když Sedlice zvítězila v Husinci. Na druhé místo jim tak nemusejí stačit ani dvě výhry v posledních dvou zápasech.

Jinak na záblatském pažitu Vacovští dominovali proti béčku Prachatic od začátku utkání. Poločas vyhráli o tři branky, ale domácí zápas dvacet minut před koncem trochu zdramatizovali. Vacov však měl skvělou závěrečnou desetiminutovku, ve které nastřílel tři branky. Mužem zápasu byl hostující kapitán František Roučka, autor tří branek.