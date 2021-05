Před týdnem na domácím hřišti celek ze Čkyně po sympatickém výkonu podlehl dalšímu účastníkovi krajského přeboru Junioru Strakonice 2:4. Protivín měl být ještě těžším oříškem, hráči ze Šumavy na jeho hřišti prohráli 1:3, přesto mohl být trenér Jan Děd spokojen. „Musím poděkovat soupeři za pozvání a fér hru, našim klukům za hru, kterou předvedli. Dnes jim musím zatleskat,“ komentoval utkání trenér.

„Na výborně upraveném hřišti jsme do utkání vstoupili aktivně. Hra byla vyrovnaná, postupem času pak byli domácí přeci jen přesnější v kombinaci a dokázali v závěru poločasu po propadlém rohu otevřít skóre,“ zhodnotil první poločas Jan Děd.

„Druhý poločas začal aktivněji Protivín, vytvořil si tlak a po standardní situaci přidal i druhou branku. My hráli poměrně slušně z obrany a po krásné akci běžel na branku dobře hrající Friedel, ale domácího gólmana bohužel nepřekonal. Vzápětí napřáhl z nějakých třiceti metrů ke střele Král, ale kolem bezmocného gólmana proletěla střela i těsně kolem horního roku protivínské branky. Pak se znovu připomněli domácí. Vykombinovali akci středem hřiště a střelou z hranice šestnáctky přidali třetí branku,“ komentoval další dění na hřiště trenér Jan Děd a pokračoval: „My však hráli dál sympaticky kombinačně a převzali taktovku utkání do svých rukou. Po našem rohu chytil gólman hlavičku Turka, ale z následného rohu již čkyňský kapitán mířil přesně a hlavou upravil na 3:1 pro domácí. Oba celky si pak vypracovaly po dvou gólových šancích, ale skóre se již neměnilo. Na perfektním pažitu a za kvalitního výkonu sudích si naši kluci znovu dobře zahráli a již bylo vidět, že se dostávají zpět do zápasového rytmu.“