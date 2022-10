Branky: 20. Lukeš Jan (pen.) - 8. Bujok Antonín, 90. Ketzer Jaroslav.

Vacov se netají ambicemi na postup do I.A třídy, na druhé straně nováček z Vlachova Březí má skvělou sezonu. To vše předpovídalo dobrý fotbal. A ten se také před velice slušnou návštěvou a za krásného počasí hrál. Vacov si nemohl dovolit další klopýtnutí, které by znamenalo další ztrátu na lídra tabulky ze Sousedovic. Bojovalo se o každý metr hřiště a nakonec se štěstíčko přiklonilo právě na stranu Vacova. Rozhodující branku dal v poslední minutě jejich kanonýr Jaroslav Ketzer.

Vacov tak zůstává druhý šest bodů za Sousedovicemi. Hráči Vlachova Březí si drží klidnou čtvrtou příčku tabulky.

Ostatní výsledky skupiny B:

Volyně - Sousedovice 3:5 (1:3). 16. Dlouhý František (pen.), 51. Dlouhý František, 63. Šimek Ondřej (vl.) - 13. Šourek Josef, 19. Petráň Dominik, 38. Hromíř Marek (pen.), 48. Šourek Josef, 53. Šourek Josef.

Cehnice - Chelčice 2:2 (0:0). 68. Šebesta Patrik, 80. Šebesta Patrik - 90. Koloušek Jan, 93. Machnyk Martin (pen.).

Prachatice B - Husinec 5:1 (4:0). 24. Luňáček Josef, 26. Kolda Filip, 33. Toušek Filip, 40. Miesbauer Petr, 50. Wagner Kristián - 62. Cais Václav.

Junior Strakonice B - Bavorov 4:1 (1:1). 25. Šefčík David, 51. Kafka Ondřej, 78. Boukalík Michal, 84. Máška Jiří - 28. Oláh Roman.

Střelské Hoštice - Dražejov 2:1 (1:0). 28. Křivanec Václav, 84. Kuncl Jakub - 79. Hrčka Tomáš.

Bělčice - Sedlice 2:2 (1:0). 23. Němec Josef (vl.), 73. Hevera Martin - 54. Klíma Vladimír, 57. Brynda Štěpán.