Čkyně - Kovářov 4:2. Branky domácích: Adam Klose 2, Václav Turek a Jan Pešl. Početné diváctvo vytvořilo skvělou fotbalovou atmosféru a oba celky se fanouškům obou týmů odměnili solidní hrou. Domácí nakonec slavili vítězství, ale soupeř předvedl velice sympatický výkon.

"Pouťové přípravné utkání jsme zvladli herně a výsledkově celkem dobře. Na každé straně chybělo několik hráčů, ale to už v tomto období bohužel bývá. Hosté se ujali vedení což se pomalu stává pravidlem a na tom musíme trošku popracovat. Jinak dopředu to nevypadalo špatně především v první půli a zaslouženě jsme se gólově prosadili. Druhý poločas mohl být výsledkově i výraznější, ale zahodili jsme několik jasných šancí. Už ani nevím, kdo to byl. Do žádných dalších šanci už jsme hosty prakticky nepustili a utkání zvladli," shrnul utkání čkyňský trenér Jan Děn a dodal: "Kluci z Kovářova si pak spolu s námi poutovou zábavu pořádně užili a zakončil tak pěknou fotbalovou sobotu. Pro nás to byl teď poslední domácí zapas před mistrakem. Nyní jedeme do Krumlova, což bude náš poslední přípravný zápas před sezonou.

Fotbalová I.A třída pak odstartuje o víkendu 14. - 15. srpna. Hráči SK Čkyně v prvním utkání přivítají v neděli od 15 hodin soupeře z Velešína. Ve vedlejší skupině hraje Kovářov již v sobotu od 10.15 hodin a zajíždí na českobudějovickou Lokomotivu.