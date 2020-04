„Nebudu nic zastírat, bylo to pro nás vysvobození,“ uvedl na rovinu předseda Slavoje Husinec Václav Heinzl a pokračoval: „Chtěli jsme před jarem posílit, bylo tam něco domluveného, ale vše v rámci rozpočtu našeho klubu, který není nijak vysoký. Ale podle mého bylo hned v polovině března jasné, že když se nezačne do dubna, tak by se tyto naše soutěže nedaly dohrát. Rozhodnutí o ukončení soutěží tak bylo logickým vyústěním situace.“

Husinec jako nováček soutěže odehrál sice solidní zápasy, ale chyběly tomu body. „Vybrali jsme si nováčkovskou daň. V některých zápasech jsme ztratili body až v samotné koncovce. Musí to pro nás být poučením do další sezony, abychom se nedostali do stejné situace,“ přeje si Václav Heinzl.

Jak na tom jsou v současné chvíli hráči výkonnostně, těžko říci. To si uvědomuje i předseda klubu. „V současné situaci jsou na tom podobně malé kluby asi stejně. Hráči to někdy berou více jako prázdniny, než aby se individuálně připravovali. Nemyslím si, že by to u nás bylo lepší,“ dodává V. Heinzl.

A co očekávat od další sezony v podání Slavoje? „Předsevzetí bývá hodně, ne vždy se to však promítne i na hřišti a ve výsledcích. Chtěl bych věřit, že naše vystoupení bude lepší než v této nedohrané sezoně. Věřím, že si i hráči uvědomí, že na sobě musejí zapracovat,“ doplňuje Václav Heinzl.