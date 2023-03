V Prachaticích a Oseku bylo hej v předchozí sezoně, kdy oba kluby hrály na špic tabulky. Jako mávnutím proutku a po odchodu klíčových hráčů najednou v obou klubech bijí na poplach. Před sezonou si o mnoho více věřili i Strakoničtí. Co tedy týmy z chvostu tabulky udělaly přes zimu pro záchranu?

Strakoničtí fotbalisté na úvod jara těsně padli v Týně nad Vltavou

Ve Strakonicích vsadili na posílení týmu o zkušené fotbalisty. „Musím říci, že jsem velice spokojen se zimní přípravou. Za dobu co trénuji, to asi byla nejlepší příprava. Musím pochválit hráče za přístup, docházka byla v rámci možností dobrá a cítím v kabině pozitivní energii,“ chválil si strakonický trenér Tomáš Čakrt a doplnil: „Přišel Rosťa Jandera, odchovanec příbramského fotbalu. Má několik desítek startů ve druhé lize, má i jeden repre start v U20. Papírově je to naše největší posila, ale na druhou stranu to není pouze o něm. Hodně hráčů se nám uzdravilo. Po operaci kolena se zapojil David Staněk, po plastice křížového vazu Ion Butnaru. Ti také budou znát. Zraněn byl i Jakub Smola, ten se také vrací. Nesmíme zapomenout ani na to, že s Rosťou Janderou ještě přišel zkušený stoper a velká osobnost Ondra Bublík. Naposledy působil v Hořovicku, pak byl v zahraničí a nyní se vrátil. Je to zkušený třicátník, lídr obrany. Hodně hru organizuje, je ho i plná kabina a přesně takový typ chlapa jsme potřebovali.“

To v Oseku a Prachaticích se zaměřili především na posílení postu mezi tyčemi. Osek inkasoval na podzim vůbec nejvíce branek ze všech týmů. Prachatický Tatran byl s „mírnou ztrátou“ v závěsu. Oba kluby navíc vyměnily své trenéry.

Fotbalisté Oseka si na Rudolfově otevřeli pořádnou střelnici

Tým Oseka povede na jaře zkušený lodivod Luboš Vašica. „Pro nás bylo důležité po podzimu posílit tým na postu gólmana, měli jsme průměr obdržených branek skoro čtyři na utkání. To se podařilo, přišel do brány Tomáš Vlk. To ostatní nebylo o posilách, ale přesvědčili jsme kluky, že pokud nedojde ke zlepšení, tak dojde na velkou obměnu po sezoně. Ti se přesvědčit nechali a velký podíl na tom má nový trenér Luboš Vašica,“ uvedla předsedkyně TJ Osek Věra Hochová a doplnila: „Začalo se trénovat poměrně brzy a kluci chodili v solidním počtu. Ani šestnáct lidí na tréninku nebyl problém. Nejprve jsme trénovali v domácích podmínkách v hale s umělou trávou, pak tři týdny na umělce ve Strakonicích a před startem jara již na domácím vedlejším hřišti. Z přípravy máme dobrý pocit a věříme, že se to promítne i do zápasů.“

Ligové posily Táborska B nedaly prachatickým fotbalistům šanci

Na lavičku prachatického Tatranu zasedne místo Josefa Raušera Pavel Bajčík. Na podzim Prachatické trápil fakt, že prakticky v každém zápase nastupoval jiný gólman a především se nedávaly góly ani z těch největších šancí. Tady by mělo dojít ke změně. „Podstatné je, že přišel gólman Lukáš Coufal. V Prachaticích začínal, chytal dorosteneckou divizi, pak odešel do Dynama, následně do Rakouska a nyní je u nás. To by měl být základní stavební kámen týmu, který by to měl všechno uklidnit,“ vypíchl největší posilu předseda Tatranu Prachatice Petr Kouba s tím, že do týmu během zimní přestávky přišli ještě další čtyři zkušení hráči. „Kluci chodí poctivě trénovat, trenér s nimi dělá maximu. I když to nebude jednoduché, tak věřím, že bychom se mohli na jaře ode dna odrazit. Kluci k tomu přistupují poctivě, v týmu je dobrá atmosféra. Nechme se na jaře překvapit,“ doplnil v týdnu před startem jara Petr Kouba.