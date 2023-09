/FOTOGALERIE/ Asi ani ten největší optimista a fanoušek čkyňského fotbalu si nepředstavoval, že hráči místního SK povedou po třech kolech bez ztráty bodu tabulku A skupiny I.A třídy.

Fotbalisté SK Čkyně (ve žlutém) po třech kolech vládnou tabulce I.A třídy. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

SK Planá - SK Čkyně 1:3 (1:2)

Branky: 14. Kořínek - 6. a 41. Pinke, 79. T. Děd. ŽK: 3:1 (Hotový, Carda, Šteyer - Mikeš). Rozhodčí: Herzog - Dimitrov, Kotnauer.

Čkyňští v Plané hrát umí a dokázali to i tentokrát. "Navíc nyní hrajeme dobře, tak se dá popsat ve stručnosti naše dosavadní podzimní vystoupení. Sbíráme bodíky, což je vynikající. Kluci jsou zodpovědnější než v minulých sezonách na jejich startu," libuje si čkyňský trenér Jan Děd.

"V Plané bylo utkání vyrovnané, domácí byli poločas lepší na míči a zbytečně jsme byli zatažení. Naštěstí, když to nejde úplně herně, pomohli jsme si dvěma krásnými trestňáky od Imry Pinkeho po faulech na Gustu Bujoka. První byl trošku po emocích, ale věřím, že jsme si řekli každý svůj pohled na věc a je to v klidu za námi. První gól Plané byla naše chyba, když Martin Chalupa měl jednoznačně odehrát míč hlavou na roh a nikoliv za sebe doprostřed na velké vápno, kde čekal domácí hráč a propálil Drnka. Druhou půlku už jsme zase byli spíše lepší my a domácí brejkovali. Nutné je vyzdvihnout našeho brankáře, Drny chytil minimálně dva góly a patřil k nejlepším hráčům Čkyně. Třetí pojišťovací gól padl opět po standardce, když se odrazil míč k Tomáši Dědovi a ten volejem propálil gólmana. Pak už se utkání dohrálo bez šanci. Zapas byl férový z obou stran bez záludností a výborně pískal Herzog," hodnotil utkání Jan Děd a doplnil: "V Plané je krásné fotbalové prostředí a tak jsme si zde po zápase museli dát jedno vítězné orošené. Za týden hostíme Sousedovice a zveme opět všechny naše fans, tentokrát v sobotu již od 13:30 hodin."