Netolice – Prachatice B 3:3 (2:2). 21. a 37. P. Fux, 55. L. Plojhar – 11. J. Hrbek, 15. D. Sedláček, 57. T. Pecka.

„Chtěli jsme dnes navázat na dobrý výsledek ze zápasu ve Strunkovicích, ale začátek byl v režii hostujícího týmu z Prachatic, který nám udělil lekci z produktivity a prohrávali jsme rázem 0:2. Pomohla k tomu naše špatná hra obrany. Jedinou radostí z tohoto zápasu je, že to hráči nezabalili a do poločasu srovnali skóre Pavlem Fuxem, který byl naším nejlepším hráčem zápasu. Po přestávce chtěly oba týmy strhnout vedení na svojí stranu, což se nám naší bojovností i povedlo a radost z toho byla veliká. Netrvala, však dlouho. Za pouhé dvě minuty bylo vyrovnáno, když si slabší chvilku vybral náš brankář, který podcenil střelu doprostřed brány. Další šance přicházely, ale jejich proměňování bylo naší největší slabinou. Nakonec remíza byla pro obě mužstva spravedlivá. Výborně odpískali zápas všichni tři rozhodčí,“ shrnul utkání netolický trenér Radek Varyš.

“K zápasu jsme přijížděli zase v poněkud slátané sestavě. Chyběli Bízek, Svatoš a Hrbek mladší. Z áčka tentokrát jel pouze Pecka. Takže jsme to museli doplnit klukama z céčka. Nicméně jsme chtěli bodovat v plné výši. Věděli jsme, že nás nečeká nic lehkého, a tak jsme k tomu přistoupili. Po čtvrt hodině jsme vedli 2:0 po brankách Hrbka staršího a Dominika Sedláčka. Vše vypadalo nadějně. Jenže jak je naší klasikou, přišly dvě fatální individuální chyby a bylo srovnáno. Poté přišlo velké trápení a hra se proměnila v nakopávanou. Po půli už to bylo jen o tom, kdo vydrží se silami. Netoličtí se dostali do vedení opět po naší hrubce ve vápně, kdy nejsme schopni uklidit míč do bezpečí, i když jsme v početní převaze pěti na jednoho. Naštěstí jen pár minut na to odpověděl Pecka krásnou střelou z trestného kopu a stav byl 3:3. Bohužel takto se zápas už dohrál. Pro mne jako trenéra utrpení, pro diváka snad aspoň ty góly zlepšily sobotu. Až se vyvarujeme školáckým chybám, bude se nám hrát ve větší pohodě,“ shrnul duel prachatický lodivod Bohuslav Pravda.

Nová Ves – Vimperk 1:0 (0:0). 88. (PK) Markes.

„K utkání do Nové Vsi jsme jeli s velikým respektem a odjíždíme velmi zklamaní. Od první minuty se hrál naprosto vyrovnaný zápas a více šancí na gól jsme měli my. Bohužel, jedeme s prázdnou, protože jsme dostali gól těsně před koncem z penalty. Domácí byli sice víc na míči, ale my jsme hráli velmi dobře v obraně a chodili do nebezpečných protiútoků. V naší největší šanci jsme trefili na brankové čáře posledního hráče do zad a přišel trest v podobě penalty, která byla odpískaná po našem zbytečném faulu. Je to veliká škoda, protože dneska jsme minimálně na bod měli a zápasu by spíše slušela remíza,“ shrnul duel vimperský trenér Formánek.

Čkyně – Trhové Sviny 0:3 (0:2). 41. a 60. Kurali, 45. Šemro.

„Bohužel nepotvrzené body z venku. Druhé domácí utkání skončilo nezdarem. Hosté byli ve všech směrech lepší. Celkem jednoznačné vítězství. Dělali jsme spoustu individuálních chyb a kazili v ofenzivě snad všechno. Připravujeme se na každé utkání dle soupeře a přesto vyhoříme. Bohužel koncentrace v určitých momentech některým chybí,“ komentoval duel čkyňský trenér Jan Děd.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Vodňany – Strunkovice 2:3 (1:2). 4. Roučka, 85. Lorenc – 6. a 74. R. Žurek, 38. Kadlec. ČK: 1:0 (59. Brož).

"Domácí i přes vstřelení branky v úvodu utkání sehráli hrůzostrašný první poločas. Umožnili soupeři výsledek utkání otočit a to je ještě podržel brankař. Do druhého poločasu vstoupili jako vyměnění. Začali soupeře přehrávat. V době největšího tlaku však rozhodčí vyloučil domácího hráče. i přes tento handicap se snažili o vyrovnání. Toho využil soupeř a z rychlého protiútoku zvýšil. Domácí se dál snažili, na víc než snížení to i přes další šance nestačilo," shrnul utkání předseda vodňanského klubu Karel Handšuh.

„Výborný výkon celého týmu přinesl tři body a napravil ztrátu a dojem z minulého zápasu,“ komentoval na Facebooku utkání předseda strunkovického klubu Miroslav Mottl.

Semice – Mirovice 2:1 (1:1). 43. a 83. P. Keclík – 5. J. Císař. ČK: 0:1 (74. J. Převrátil).

„Zápas s Mirovicemi byl hodně zajímavý už jen postavením v tabulce. Mirovice s hodně kvalitním kádrem a nováčkovskou euforií byly pro nás jeden z nejtěžších soupeřů v sezoně. Hodně brzy jsme inkasovali první gól a soupeř se zatáhl do vlastní poloviny. Převaha našeho mužstva byla znát od dvacáté minuty zápasu, kdy jsme soupeře pouštěli jen minimálně na naší polovičku. Naštěstí po galavečeru neproměněných šancí se nám podařilo do poločasu vyrovnat. Ve druhé polovině jsme se dlouho rozkoukávali a opět zahazovali jednu šanci za druhou. V několika případech nás podržel gólman Dvořáček a pár minut před koncem jsme z velkého tlaku dokázali skórovat a zaslouženě vyhrát,“ shrnul utkání domácí trenér Marcel Nousek.

„Do zápasu jsme vstoupili excelentně, když se v páté minutě odrazil míč k Císařovi a ten otevřel skóre. Mezitím byly šance na obou stranách, Semice měly dvě, my tři, z toho jednu využili. Největší problém, který výrazně ovlivnil utkání, bylo nezaviněné zranění Michala Huleše asi ve třinácté minutě. Od této doby nás soupeř začal přehrávat hlavně ve středu hřiště. Hrál se fotbal při mírné převaze domácích. Ovšem od třicáté páté minuty nás Semičtí zatlačili do hluboké defenzivy, kdy nás opět velmi podržel náš gólman a nemohoucnost střelců Semic. Ve 43. minutě se už z nevinné akce prosadil domácí hráč a bylo srovnáno,“ hodnotil první půli mirovický Břetislav Mikeška a pokračoval: „Druhou půli jsem očekával od domácího týmu větší aktivitu směrem do branky. Hrál se však vyrovnaný fotbal s pološancemi na obou stranách. Asi v 73. minutě prošel obranou náš Kuba Převrátil, ale sám před brankářem nedal gól. Při střetu s gólmane si oba vysloužili žlutou kartu. Bohužel náš hráč za minutu fauloval hráče Semic a po druhé žluté následoval odchod do sprch. Semičtí vytušili šanci a zatlačili nás na vlastní polovinu, kdy se jim v 83. minutě podařilo zápas otočit. Kluci se ale nevzdali a ještě do konce utkání měli několik slibných šancí vyrovnat. Štěstí při nás ale tentokrát nestálo. Přes prohru bych klukům rád poděkoval za předvedený výkon, jen doufám abychom měli s kým hrát příští utkání, zraněných hráčů přibývá.“