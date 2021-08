Se šesti body na kontě cestovali fotbalisté Tatranu Prachatice v dalším kole krajského přeboru do Týna nad Vltavou. Divokou přestřelku nakonec zvládli.

Prachatický Tatran slaví další výhru. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Prachatičtí cestovali k utkání v roli mírného favorita a chtěli naplno bodovat. „Body jsme samozřejmě chtěli a podle toho vypadala i první půle. Byli jsme na balonu a ze tří hezkých akcí dali tři branky. Za stavu 2:0, kdy jsme měli zápas pod kontrolou, tak jsme před vápnem udělali zbytečný faul a po nedohraném souboji domácí snížili. Do šatny jsme dali třetí gól, v kabině si řekneme, co chceme hrát po přestávce ale vlezeme na hřiště a po dvou propadlých balonech soupeř srovná na 3:3. Když dáme na 4:3 a dostaneme se zpátky do hry, tak dostaneme další hloupý gól. Naštěstí jsme hezkými brankami ještě zápas rozhodli v náš prospěch. Na jedné straně oceňuji, že jsme ve chvíli, kdy to soupeř dvakrát dorovnal, dokázali ještě zápas rozhodnout, ale některé věci směrem dozadu si musíme v týdnu vyříkat,“ komentoval utkání prachatický trenér Josef Raušer.