„Jsem rád, že se nám po dvou remízách opět podařilo zvítězit. Od začátku zápasu bylo na klukách vidět, že si jdou za svým cílem. Byli jsme důrazní v osobních soubojích, dařilo se nám kombinačně a dali jsme i hezké góly. Zápas se povedl Jirkovi Noskovi. Doufám, že nás vítězství nakopne do zbylých podzimních zápasů,“ komentoval duel strunkovický trenér Václav Beneš.

Lhenice – Vodňany 1:4 (0:2). Rosa – Kukla, Píša, Volmut, Vokatý.

„Zápas s Vodňany jsme nezvládli podle představ. Hosté mají nespornou fotbalovou kvalitu a u nás ji ukázali, ne náhodou toho mají někteří hráči tolik odehráno i ve vyšších soutěžích. Přestože jsem neměl k dispozici šest hráčů, což je do našeho kádru obrovský zásah, myslím, že jsme se s tím mohli popasovat lépe. V některých situacích jsme se nezachovali správně a soupeř trestal. První dva góly byly velmi pěkné, krásně trefené. Druhý vlastně ukončil první poločas, ten mě mrzí moc. V něm ještě dvakrát velmi dobře zasahoval náš brankář Plojhar, my zahrozili jen nepovedeným centrem Berana, který skončil na břevně hostující branky. Na začátku druhé půle měl snížení na hlavě David Kiš v naší asi největší brankové příležitosti a vzápětí platilo nedáš – dostaneš, nepovedený centr na druhé straně do naší branky naopak spadl, se štěstím pro hosty. Pak proti nám rozhodčí nařídil penaltu po nafilmovaném pádu zkušeného Kukly, my už jen snížili Rosou na 1:4 a byť jsme tam i my nějaké náznaky měli, hosté si vítězství zasloužili, zkušeně si ho pohlídali,“ komentoval utkání lhenický trenér Ivo Čech a doplnil: „Příští týden nás čeká důležitý zápas v Netolicích a já doufám, že už nikdo z tohoto již tak úzkého kádru neubyde.“

Čkyně – Planá u ČB 3:3 (2:1). Kuneš, M. Chalupa a L. Chalupa – Kořínek 2, Pajerský. ČK: 0:1.

„Tu máš, dej si gól. Asi tak by šlo jednoduše zhodnotit zápas s Planou. Chtěli jsme vyhrát, jiný cíl nemohl být. Bohužel se nám utkání vůbec nepovedlo. Z pěti domácích utkání máme pouze šest bodů. Tři remízy, dvě prohry a pouze jedno vítězství. A to je strašně málo. Navíc dostáváme laciné góly a na své se vyloženě nadřeme. Drhne to herně. Musíme si k tomu říci své respektive si říkáme, ale už v kabině to asi někteří vypustí z hlavy. Pak přijdou navíc individuální chyby a to nás totálně srazí. Asi to je prostě z nekoncentrovanosti a vyloženě bohorovnosti, že se nemůže nic stát a ono se stane. Tohle musíme teď odbourat! Začít poctivě jezdit v zápase, začít vyhrávat osobní souboje a ne v nich propadat, začít se koncentrovat už v kabině, tréninku a vše přenést do zápasu! Jednoduchý poctivý fotbal. A začít každý u sebe. Pokud si to neuvědomíme, budeme mít problémy, bohužel. Ale věřím, že to zlepšíme,“ komentoval situaci čkyňský trenér Jan Děd.

Vimperk – Netolice 2:2 (1:2). O. Vlk, Benda – Jech, J. Varyš.

„Do utkání jsme nevstoupili dobře a už v šesté minutě inkasovali, když jsme nedůsledně bránili soupeřova hráče, který v klidu hlavou vstřelil první gól v utkání. Ihned jsme z rozehrávky po krásné kombinaci dokázali srovnat brankou Ondry Vlka. Bohužel ani to nás nedokázalo nakopnout k lepšímu výkonu a tak soupeř trestal podruhé. Čtyři minuty před koncem poločasu jsme trestuhodně ztratili míč před pokutovým územím soupeře a z následného protiútoku zvýšily Netolice na 1:2. Do druhého poločasu jsme nastoupili s vědomím, že musíme důsledněji bránit a zvýšit pohyb bez míče, abychom se dostali do šancí kombinací a ne nakopávanými balony, které všechny sbíral zkušený Rokůsek. Naše hra se diametrálně zlepšila a vytvořili jsme si několik slibných šancí, které jsme bohužel trestuhodně zahodili. Nutno podotknout, že za stavu 2:1 pro Netolice zlikvidoval stoprocentní šanci hostí náš brankář Jakub Formánek, který se vrátil po zranění hlavy do branky. Od úplného propadáku nás zachránil dorostenec Petr Benda, který se krásně trefil ze standardní situace v 78. minutě a upravil tak skóre na konečných 2:2. Do konce utkání jsme soupeře již přehrávali, ale gól už se nám nepodařilo vstřelit a tak jsme se s Netolicemi rozešli smírně 2:2,“ shrnul duel vimperský trenér Lukáš Sýs.