Prachatice – Úderem páteční desáté hodiny dopolední vyrazili fotbaloví žáci Tatranu Prachatice směr Mnichov. Zde absolvují velký dvoudenní turnaj.

Žáci Tatranu Prachatice vyrazili na fotbalový turnaj do Mnichova. | Foto: Deník / Vladimír Klíma

„V Mnichově se představí starší žáci, mladší žáci a hrají zde i starší přípravky Tatranu. Turnaj v Mnichově patří do evropské série a my vybrali právě Mnichov, protože je to pro nás nejblíž. Vyhovoval i termín,“ uvedl trenér Bohuslav Pravda a pokračoval: „Jedná se o obří akci, na které se představí sto deset týmů od přípravek až po starší žáky. Není to o tom, že by zde hrál třeba Bayern, tyto velkokluby mají svůj okruh turnajů. Ale je to úroveň krajských přeborů či divizí v jednotlivých evropských zemích. Bude to takové celoevropské srovnání, jak to v jednotlivých zemích s výkonností je. Těšíme se ve skupině hlavně chorvatský tým Kustošija, což je akademie Záhřebu. To je jeden z týmů z nejvyšších soutěží. Pro kluky by to mohlo být zajímavé. Doufám, že si to pořádně užijí. Zážitek pro ně určitě bude i to, že zahájení a vyhodnocení turnaje bude u mnichovské Allianz arény. Turnaj samotný se pak hraje jinde. Zápasy ve skupinách začínáme v sobotu dopoledne.“