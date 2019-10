Kaplice – Prachatice 1:2 (0:2). 63. (PK) J. Divoký – 24. J. Šandera, 36. J. Sova.

Prachatičtí odjížděli k utkání s novým trenérem Bohuslavem Pravdou na lavičce. Ten vede mladší dorost Tatranu a tým mužů převzal v týdnu, kdy skončil trenér Václav Mareš. „Bylo to vše hodně rychlé. Oslovilo mne vedení klubu, že potřebuje záskok k týmu mužů. Nejprve jsem si svolal na středu kluky, abychom si navzájem sdělili své představy o tom, jak by měl tým do zimní přestávky fungovat. Na pátečním tréninku bylo dost hráčů a bylo vidět, že kluci chtějí se současnou situací něco dělat,“ uvedl Bohuslav Pravda.

Do utkání v Kaplici provedl několik změn a při své premiéře u týmu mužů získal všechny tři body. „Kaplice má velice zkušený tým. Jeli jsme k zápasu s pokorou a doufal jsem, že bychom mohli něco uhrát. To se povedlo, i když soupeř zahrál velice dobře. Se současným kádrem Tatranu jsem ještě něco odkopal, kluky vesměs znám a vím, co v nich je. Úplně jsem překopal herní systém. Nehráli jsme na čtyři obránce, v této soutěži mi připadá, že je pak jeden hráč v obraně zbytečný. Stáhli jsme to mna tři beky, hráli na pět záložníků a dva útočníky. Obměnil jsem sestavu a nechal hrát mladé kluky. Vyplynulo to i z toho, že nebylo kam sáhnout. Na stopera jsem vrátil Davida Kováče a musím smeknout, co v Kaplici odehrál. Na krajích hráli Jirka Růžička a Honza Lukeš a oběma to také sedlo. Vím, že Honzovi to více sedí na kraji než ve středu. V rámci možností jsem s výkonem spokojený. Kdybychom o půli vedli 5:0, tak se nikdo nemohl divit. Spoustu šancí jsme neproměnili. Všichni na place odvedli to, co jsem po nich chtěl, takže spokojenost,“ uvedl k utkání Bohuslav Pravda.

V dalším kole dorazí pod Libín Olešnice. Další z nováčků, který se nesmí podcenit. „Klukům jsem při pohovoru řekl, že k týmu půjdu jen v tom případě, že na hřišti odvedou maximum. Jsme domluveni, že tým povedu do zimní přestávky a pak se uvidí, co dál. Zatím z toho mám dobrý pocit, přestože v Kaplici ve druhé půli odcházela fyzička, ale uhráli jsme to takticky. Co se týče Olešnice, věřím, že do zápasu půjdeme stejně jako proti Kaplici. Nebudeme koukat na to, že je to nováček. Po Olešnici jedeme do Vimperka, máme doma Sousedovice a pak jedeme do Nové Vsi. Jsou to hratelní soupeři, ale A třída je nevyzpytatelná,“ hovořil i o dalších zápasech nový trenér Tatranu.