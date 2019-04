Bavorovice – Prachatice 2:4 (2:3). Branky: 31. a 38. J. Vlček – 5. M. Fišer, 37. J. Šandera, 39. a 82 M. Babka.

„Jeli jsme si do Bavorovic pro tři body. Kluci si věří, v týmu je pozitivní atmosféra, což je základ úspěchu. Byli jsme v utkání lepší než soupeř a po zásluze bereme všechny body. Trochu nás sráží standardky. Na tréninku jsme pilovali jejich bránění, přesto z nic soupeř dvakrát skóroval. Nehráli jsme sice tak dobře jako proti Nové Vsi, na těžkém hřišti to ani nešlo, ale to bylo těžké pro oba. přesto spokojenost. Body ze hřiště soupeře jsou vždy výborné. Mrzí zranění Juroše. Již tak jsme nastupovali do utkání bez Kamila Ryšánka a Miesbauera. pozitivní je, že se po zranění vrátil Lukeš. Výhra je o to cennější, že nás nyní čeká derby ze soupeřem z Lažiště. Nedáme jim nic zadarmo. Ještě jedou dík všem za výkon i rozhodčím za objektivní rozhodování,“ komentoval utkání prachatický trenér Václav Mareš.