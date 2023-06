ŽK: 4:3 (Vojta, Kvasnička, Štěpka, J. Vorel - Legdan, Makš, Kasík). Diváci: 100. Rozhodčí: Ondřej - Němec, Nedvěd.

Sestava Prachatic: Coufal - Jar. Rauscher, Legdan (90. Tušek), Kováč, Luňáček (60. Fürbach) - Kovář (79. Koubek), Kasík, Král (85. Řezník), Jakub Rauscher, J. Pravda - Makoš.

"Máme bod a uvidíme na konci sezony, zda bude stačit," komentoval remízu v Protivíně předseda prachatického fotbalu Petr Kouba.

S hrou Tatranu mohl být spokojen. "Bylo to vyrovnané utkání, střídaly se rychlé protiútoky na obou stranách. Ale ani jeden z týmů nevyužil ani vyložené šance. Troufám si říci, že jsme jich měli i o trochu více, ale bohužel, žádný gól z toho nebyl. Možná tam byla trochu nervozita v koncovce či to soupeř bránil tak dobře. Byl to docela tvrdý zápas, rozhodčí tomu nechával spád. Docela to pouštěl, možná měl kartami přitvrdit hned od začátku. Bylo tam i dost tvrdých hlavičkových soubojů. Ale na druhé straně je třeba říci, že utkání svým rozhodováním v žádném případě neovlivnil. Pro diváky to byl docela atraktivní zápas, kterému však chybělo gólové koření. Mohl vyhrát kterýkoliv tým, i když jsme možná byli ve druhém poločase o něco málo lepší. Naši kluci to odmakali a přál bych jim, aby tento bod z Protivína byl tím důležitým v boji o záchranu," dodal k utkání Petr Kouba.