Velešín – Prachatice 0:4 (0:2). 5., 15., 51. a 79. M. Babka.

Dalo by se říci, že si Prachatičtí přivezli z Velešína povinné body. „Nerad bych dopředu podceňoval jakéhokoliv soupeře, v I.A třídě se může stát cokoliv. Připravovali jsme se na zápas jako na každý jiný a neohlíželi se na to, že dostal Velešín minule sedmičku v Netolicích a předtím jedenáct gólů doma s Roudným,“ odmítl jakékoliv podcenění soupeře prachatický trenér Bohuslav Pravda.

Prachatičtí tentokrát dávali branky hned v úvodu utkání a v klidu si dokráčeli pro první výhru sezony. „Kluci to tentokrát hráli po zemi na jeden maximálně dva doteky. Žádný hurá fotbal s nakopávanými míči. Výsledek mohl být klidně i vyšší, kdyby to po první půli bylo o pět branek, nikdo by se nedivil. Opět jsme toho plno zahodili, alespoň Matyáš Babka to tam dvakrát trefil. Ve druhém poločase jsme soupeře zamkli na jeho polovině a mohla z toho být klidně i desítka. Ale opět jsme toho plno zahodili,“ komentoval utkání Bohuslav Pravda a doplnil: „Samozřejmě vyčnívají čtyři branky Matyáše Babky, ale je třeba pochválit kompletně celý tým. Jsem rád, že i se zraněním nám pomohl Pavel Škopek. Takový kolektivní výkon je třeba podat i proti Roudnému.“