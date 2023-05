Branky: 2. Makoš, 23. T. Pravda, 68. Kasík. ŽK: 0:1 (Jakub Rauscher). Rozhodčí: Němec - Pravda, Dimitrov. Diváci: 158.

Prachatičtí si jeli do Jankova pro tři body. To není sebevědomé konstatování, ale to byla nutnost v kontextu toho, aby zůstali ve hře o udržení krajského přeboru. A nutno říci, že si hráči Tatranu tři body odvezli zaslouženě.

Začátek zápasu hostům vyšel na jedničku. Po chybě jankovské obrany šli rychle do vedení. Pak přežili penaltu, kterou Coufal Kupkovi s jistotou lapnou, i několik trestných kopů domácích. Pak přebrali Prachatičtí iniciativu a kromě druhé branky měli i další velkou šanci. Předpokládaný tlak domácích ve druhém poločase nepřišel, naopak se do šancí dostával Tatran a jeho výhra nakonec mohla být ještě vyšší.

"Je pravda, že se nám povedl vstup do utkání. Před zápasem jsme měli problémy se sestavou, když nám vypadli kromě jistých absencí další dva lidi a o to bylo rychlé vedení důležitější. Poprali jsme se s tím dobře. Paradoxně nás Jankov po našem vedoucím gólu trochu zatlačil hlavně standardkami. Udělali jsme zbytečnou penaltu a musíme poděkovat gólmanovi Coufalovi, že ji chytil. Zápas se mohl vyvíjet jinak. Od té doby jsme převzali iniciativu a na šace to mohlo klidně být 5:1 pro nás. Na třetí uklidňující gól jsme čekali hodně dlouho, ale kluci podali skvělý výkon. Navíc musím pochválit Jirku Fürbacha, který po dlouhé době nastoupil na levém beku a odehrál to super," kometoval utkání asistent prachatického trenéra Josef Hopfinger.

Třetí gól Tatranu byl velice důležitý v kontext toho, že doma Prachatičtí prohráli vzájemný duel 0:2. Pokud by tedy byl bodový zisk na konci sezony stejný, byl by na tom lépe Tatran. "Na to jsme samozřejmě mysleli. Je tam sice rozdíl ve skóre asi deseti branek, takže by mělo i 2:0 stačit, ale třetí gól nám hraje do not. Teď jen Jankov dotáhnout," doplnil Josef Hopfinger.

V dalším kole Prachatičtí vyzvou v sobotu 20. května od 17 hodin Olešník.