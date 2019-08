Vodňany – Prachatice 3:3 (2:1). 28. J. Moravec, 33. M. Brož, 62. F. Šťastný – 14. a 50. M. Fischer, 89. J. Sova.

Hráče Tatranu v zápase postihly snad všechny pohromy, jaké jsou možné, přesto vezou z Vodňan bod. Od 4. minuty hráli v deseti, domácí za stavu 3:2 kopali penaltu, kterou Forejtar chytil, a v závěru utkání viděl červenou kartu i trenér Mareš za kritiku rozhodčího. Nakonec dali vyrovnávací branku.

„Ztratili jsme ve Vodňanech body. Myslím si, že jsme byli celý zápas lepší. Je fakt, že jsme hned v úvodu přišli po faulu o vyloučeného Kováče. Nedokážu ze střídačky posoudit, zda to bylo na červenou, nebo to mohla být žlutá. I tak jsme hráli aktivně a byli lepší. Sráží nás však vlastní chyby, kdy to máme na malém vápně upálit a zbytečně tam kličkujeme a ztratíme balon. Dostali jsme zbytečné tři góly. Za stavu 3:2 se kopala proti nám penalta, která podle mého nebyla, když tam byl nejdříve balon. Na druhé straně byla jasné penalta na Juroše, kterou sudí neodpískal. Nechápu to, kousek od toho byl i pomezní a může to mávnout. Už jsem v to ani nedoufal, ale dokázali jsme ještě vyrovnat. Po některých věcech v utkání přemýšlím, zda vůbec ještě dál u fotbalu zůstávat,“ shrnul utkání prachatický trenér Václav Mareš a doplnil: „Každopádně ztrácíme na derby se Lhenicemi vyloučeného Davida Kováče. Doufám, že se uzdraví Dušan Kapuscinský, který má problémy s tříslem. Uvidíme, jak to složíme."