Prachatice – Vodňany 4:2 (4:1). 15. a 40. J. Sova, 17. D. Kováč, 37. J. Tesař – 10. Y. Girardey, 89. (PK) L. Kunc.

„Sice již o nic nešlo, ale hráli jsme doma a chtěli se s diváky rozloučit vítězstvím. To se podařilo, i když zápas z naší strany nebyl nic moc. Zase jsme si řekli, že na ně v úvodu vletíme a dáme rychle nějakou branku, ale opět to bylo obráceně. Gól jsme dostali my a dalších dvacet minut to bylo takové vlažnější. Až pak jsme zapnuli a dali čtyři góly. Bylo vidět, že když jsme na soupeře zatlačili, tak jsme ho přehrávali. Druhý poločas již nemá cenu ani komentovat, to již byl z obou stran takový pouťák a zápas se jen dohrával. Ale vyhráli jsme, mohli bychom skončit na sedmé příčce, což je pro nás po podzimu dobrý výsledek. Na závěr sezony jedeme do Větřní, kde chceme dát příležitost hráčům, kteří doposud na place moc nebyli, do brány půjde mladý Forejtar,“ shrnul utkání prachatický trenér Václav Mareš.