Nová Ves – Prachatice 1:1 (0:1). 86. Z. Holý – 43. (PK) M. Babka.

Prachatický Tatran chtěl začít třemi body a dát soupeřům najevo, že bude hrát o čelo tabulky. „Bod je pro nás zbytečná ztráta,“ komentoval utkání prachatický trenér Bohuslav Pravda.

Prachatičtí odjeli k utkání prakticky v plné sestavě. „Chyběli jen Růžička a Kralik, jinak jsme byli všichni. Přestože jsme zahráli dobře, je z toho jen bod. Kdyby to v prvním poločase bylo o pět branek, nikdo by se nemohl divit. Ale problém byl ve špatné koncovce. Nakonec jsme těsně před koncem inkasovali po standardce, kdy to dostal soupeř do naší sítě hlavou. Máme jen bod, ale s přístupem kluků mohu být spokojen. Jen mne mrzí, že jsme od 75. minuty zbytečně zalezli místo toho, abychom se pokusili vstřelit druhý gól,“ shrnul utkání Bohuslav Pravda.

Sestava Tatranu: Forejtar – Luňáček, Kováč, J. Pravda, Kolda – J. Tesař, Sova (78. Janošťák), Babka – Kochma (73. Kovář), Fürbach – Lukeš (87. Řehoř).